Спеціальна комісія з нагляду за благодійністю спростувала інформацію про те, що принц Гаррі та Меган Маркл незаконно переказали з рахунків фонду Sussex Royal Foundation майже £300 тис. (близько 11,36 млн грн).

Йшлося про те, що Sussex Royal foundation, який пізніше став відомим як MWX Foundation, перед ліквідацією отримав грант у розмірі £145 тис. від William and Kate’s Royal Foundation.

Потім на рахунок фонду надійшла сума в розмірі £151,9 тис., які MWX передала організації Travalyst.

Комісія встановила, що всі перекази коштів були законними, але зауважила, що MWX Foundation не задокументував як слід судові та адміністративні витрати.

– Ми раді, що комісія з благодійності підтвердила те, що нам було відомо із самого початку. Що MWX Foundation, колишній Sussex Royal Foundation, чітко дотримувався закону про благодійність Великої Британії під час обробки та перерахунку коштів та грантів. Рішення комісії підтверджує як законність колишньої благодійної організації, так і безпідставність вимог до неї, – зауважив прес-секретар принца Гаррі та Меган Маркл.

We’ve found that the MWX Foundation (formerly Sussex Royal: The Foundation) did not breach charity law in transferring funds to Travalyst. However, trustees should have done more to document their decision making. Find out more: https://t.co/9rO7TkzYbw pic.twitter.com/NZHhqdHY7G — Charity Commission (@ChtyCommission) May 25, 2021

Представник громадської організації Republic перепросив через оприлюднені звинувачення.

– Якби ми звернулись до організацій безпосередньо, ми швидко зрозуміли б, що в їхній діяльності не було нічого незаконного. Ми просимо вибачення у благодійних організацій та особисто у герцога Сассекського через наші дії та збитки, які були завдані громадськості після поширення неправдивих заяв, – зазначив він.

Реакція принца Гаррі на суїцидальні думки Меган Маркл

У бонусному епізоді серіал The Me You Can’t See, який вийшов на екрани увечері 27 травня, принц Гаррі розповів про свою реакцію на суїцидальні думки його дружини Меган Маркл.

Прем’єра стрічки, присвяченої психічному здоров’ю, відбулась 21 травня на Apple TV+.

В її основі лежать історії людей з усього світу про пережитий емоційний біль.