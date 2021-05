Спеціальна комісія з нагляду за благодійністю спростувала інформацію про те, що принц Гаррі та Меган Маркл незаконно переказали з рахунків фонду Sussex Royal Foundation майже £300 тис. (близько 11,36 млн грн).

Йшлося про те, що Sussex Royal foundation, який пізніше став відомим як MWX Foundation, перед ліквідацією отримав грант у розмірі £145 тис. від William and Kate’s Royal Foundation.

Потім на рахунок фонду надійшла сума в розмірі £151,9 тис., які MWX передала організації Travalyst.

Комісія встановила, що всі перекази коштів були законними, але зауважила, що MWX Foundation не задокументував як слід судові та адміністративні витрати.

