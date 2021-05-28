Переможниця романтичного реаліті Холостяк 11 Анна Богдан розповіла про переломний момент у житті та зізналася, як їй вдалося схуднути.

На особистій сторінці в Instagram Анна оприлюднила серію фото та зазначила, що після розлучення погладшала на 16 кілограмів. Тоді у житті дівчини був складний період, а стрес вона заїдала лише солодощами.

– Коли на вагах стукнуло +16 кілограмів у мене відкрилися очі! Я зрозуміла, що мені не подобається моє відображення у дзеркалі. Також з’явилися проблеми зі шкірою через надлишок цукру, – поділилася Анна.

За її словами, у жодному разі не потрібно виснажувати організм різними дієтами та голодуванням, оскільки таким чином можна собі нашкодити.

Анна зізналася, що схуднути їй допомогли тренування по п’ять разів на тиждень, LPG-масажі, відмова від солодкого та позитивний настрій.

– Головне: любіть себе будь-якою! Ніколи не підлаштовуйтесь під ідеали суспільства та моду! Будьте такою, як вам комфортно! Головне – будьте здорові, – підсумувала Анна.

Анна Богдан про сльози на Холостяку і хейтерів

Переможниця Холостяка 11 Анна Богдан розповіла, що вона намагається не звертати уваги на образи та негативні коментарі хейтерів. Дівчина розуміє, що не може подобатися абсолютно всім.

Також Анна Богдан зізналася, що на проекті Холостяк була ситуація, коли вона не могла стримати сльози і навіть хотіла покинути шоу. Ексклюзивне інтерв’ю з Анною Богдан – читайте на Фактах ICTV.