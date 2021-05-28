Болгарська акторка та зірка американських фільмів жахів Лоріна Камбурова померла у віці 30-ти років. Про смерть жінки повідомив її друг та фотограф Геннадій Авраменко на особистій сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Лоріна перебувала у лікарні з двостороннім запаленням легенів. Через хворобу зірка навіть пропустила прем’єру фільму Любовь и монстры, де вона виконала головну роль.

Також Лоріна брала участь у таких фільмах як Техаська різанина бензопилою: Шкіряне обличчя, Смертельна гонка 4: Поза анархії, День мерців: Зла кров, Doom: Анігіляція.

Померла Тетяна Проценко

Акторка Тетяна Проценко померла на 54-му році життя. Жінка стала відомою завдяки ролі Мальвіни у кіноказці Пригоди Буратіно.

Причиною смерті акторки став рак, який у неї діагностували у 2018 році.

Фото: Лоріна Камбурова