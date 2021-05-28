Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Померла Лоріна Камбурова – зірка американських фільмів жахів

лорина камбурова

Болгарська акторка та зірка американських фільмів жахів Лоріна Камбурова померла у віці 30-ти років. Про смерть жінки повідомив її друг та фотограф Геннадій Авраменко на особистій сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Лоріна перебувала у лікарні з двостороннім запаленням легенів. Через хворобу зірка навіть пропустила прем’єру фільму Любовь и монстры, де вона виконала головну роль.

Читайте
Наша мати померла через це: Гаррі та Вільям звинуватили ЗМІ у смерті принцеси Діани

Також Лоріна брала участь у таких фільмах як Техаська різанина бензопилою: Шкіряне обличчя, Смертельна гонка 4: Поза анархії, День мерців: Зла кров, Doom: Анігіляція.

Померла Тетяна Проценко

Акторка Тетяна Проценко померла на 54-му році життя. Жінка стала відомою завдяки ролі Мальвіни у кіноказці Пригоди Буратіно.

Причиною смерті акторки став рак, який у неї діагностували у 2018 році.

Фото: Лоріна Камбурова

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка