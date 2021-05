Принц Гаррі відчуває, що краще підготовлений до розмов із людиною, у якої з’явилися думки про самогубство. Про це він повідомив у бонусному епізоді документального телесеріалу The Me You Can’t See з американською телеведучою Опрою Вінфрі.

Гаррі та Опра погодилися, що найкраще, що можна вдіяти, – це сказати людині, що вона не самотня.

– Так багато людей бояться таких розмов, тому що не відчувають, що знайдуть потрібні слова для правильної поради. Але слухати й бути частиною цієї розмови – це, без сумніву, кращий перший крок, який ви можете зробити, – повідомив принц Гаррі.

У попередньому епізоді Гаррі зізнався, що йому було трішки соромно, як він відреагував, коли в січні 2019 року його вагітна дружина Меган Маркл сказала йому, що хоче накласти на себе руки.

– Через систему, в якій ми перебували, і обов’язки, які ми мали, ми швидко обійнялися, а потім нам довелося переодягнутися, щоб стрибнути в конвой із поліцейським супроводом і поїхати на благодійну подію. А потім вийти до камер і вдати, ніби все гаразд.

Серіал принца Гаррі та Опри Вінфрі

21 травня на Apple TV+ відбулася прем’єра серіалу принца Гаррі та Опри Вінфрі The Me You Can’t See. Стрічка присвячена темі психічного здоров’я.

В її основі лежать історії людей з усього світу про пережитий емоційний біль.

Принц Гаррі та Опра Вінфрі також діляться епізодами свого життя.