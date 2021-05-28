Російський репер Джиган (справжнє ім’я – Денис Устименко-Вайнштейн) прилетів в Україну з концертами. Раніше співак незаконно відвідував окупований Крим.

Концерт Джигана в Києві пройшов 27 травня, в Одесі виступ запланований на сьогодні, 28 травня.

У своєму Instagram виконавець опублікував серію відео – як він летить до Києва, гуляє столицею і чекає літак до Одеси.

Разом із репером в Україну прилетів відомий російський ресторатор Олександр Орлов.

Джиган гастролював Кримом після окупації півострова Росією. Також він виступав на концерті в Москві до сьомої річниці окупації.

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Денис Устименко народився в Одесі. За словами активіста Сергія Стерненка, Джиган може мати українське громадянство. І саме через це йому не можна заборонити відвідувати Україну.

Колись у Comedy Club ведучі представили його українським репером, але він їх поправив і сказав, що російський.

Він же одесит, у нього є український паспорт. Треба ще за друге громадянство карати.

Що ж вони всі лізуть в нашу країну, ніби їм тут медом намазано. – Пишуть обурені користувачі мереж.

Баста в Києві

На початку травня російського реп-виконавця Басту, який раніше так само незаконно відвідував окупований Крим, помітили в Києві.

Співакові заборонили в’їзд e нашу країну в 2018 році, проте в 2020 році Міністерство культури та інформаційної політики виключило репера зі списку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України. Детальніше про приїзд Басти до Києва – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Джиган