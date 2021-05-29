Фіналістка романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Юля Зайка розповіла, чи спілкувалася вона з Михайлом Заливаком після проекту та чи залишилися в неї до нього почуття.

– Не в моїх правилах лізти в чиїсь стосунки. Міша зробив свій вибір. Так, мені було боляче та неприємно. Але для мене ця історія завершена, – сказала Юля в ефірі Холостяк. Життя після проекту.

Вона не шкодує, що повернулася в фінал проекту, оскільки було почуття недомовленості.

– У мене були сильні почуття до Міші. Тому не можу сказати, що вони пройдуть за день або місяць. Потрібен час, щоб завершити цю історію всередині себе. Я проживаю цей біль, зараз мені трохи легше, – зізналася Юля.

Також вона сказала, що наразі їхня історія завершена, немає ніякої недомовленості або невирішених питань. Після проекту її підтримувала мама та друзі.

Інтерв’ю з Юлею Зайкою

Друга фіналістка реаліті-шоу Холостяк 11 Юля Зайка розповіла про фінал проекту, ескорт і дружбу з іншими учасницями.

За словами Юлі, їй було складно пережити відмову Михайла Заливако у фіналі шоу. Також вона сказала, що не відчувала переваги над іншими учасницями, незважаючи на те, що головний герой повертав її в проект. Ексклюзивне інтерв’ю з Юлею Зайкою – читайте на Фактах ICTV.