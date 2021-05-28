Головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч розповіла, навіщо погодилася брати участь у проекті, а також повідала про минулі стосунки.

За словами Злати, вона йде на цей проект для того, щоб знайти своє кохання, оскільки втомилася бути сама.

– Я знаю себе і точно знаю, що мені сподобається більше, ніж два хлопці. Я щодня переживаю, хто з учасників прийде до мене, – сказала Огнєвіч у пост-шоу Як вийти заміж.

Також вона зізналася, що давно не була на побаченні та добре, що цей проект стався в її житті саме зараз.

Злата зізналася, що її минулі стосунки були не дуже щасливими.

– Я зустріла аб’юзера. Спочатку це були найкращі стосунки в моєму житті, а потім він почав говорити, що я не гарна, не жіночна. І я в це повірила. Це були складні взаємини. Я втомилася страждати та зрозуміла в якийсь момент, що я гарна дівчина. Я довго терпіла та втомилася, – розповіла Злата.

Злата Огнєвіч Холостячка

В кінці квітня стало відомо, що Злата Огнєвіч стала головною героїнею реаліті-шоу Холостячка. Новій Холостячці важливо, щоб чоловік не тільки поділяв з нею такі цінності як любов до дітей та своєї родини, а й приймав її професійний розвиток.

Виробництвом проекту займається студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини.