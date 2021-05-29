Головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт розповіли, через що в них бувають розбіжності. Останнім часом шанувальників пари хвилює, чи не розлучилися закохані, оскільки вони перестали з’являтися в соціальних мережах один одного.

В ефірі Холостяк. Життя після проекту Ксенія з Олександром сказали, що вони разом і у них все добре, хоч і бувають сварки.

– Звичайно бувають розбіжності, але це властивий процес, – сказала Мішина.

Еллерт пожартував, що найбільша проблема в їхніх стосунках – хто вранці піде перепарковувати машину.

Ксенія зізналася, що розбіжності вони вирішують розмовами.

– Все залежить від того, що між нами сталося. Основне правило в родині – сідати розмовляти. Я прошу Сашу розмовляти зі мною через слово кохана, – поділилася Мішина.

Стосунки Ксенії та Олександра

18 грудня 2020 року відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка. Переможцем проекту став гуморист і ведучий Олександр Еллерт, саме його обрала головна героїня Ксенія Мішина.

Після шоу пара стала жити разом. Закохані розповідали, що було складно приховувати свої стосунки, тому відразу після фінального пост-шоу вони опублікували спільні фото.

Ксенія говорила, що формула їхніх стосунків – любити один одного. Як склалися стосунки Мішиної та Еллерта після проекту – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Олександр Еллерт