Головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт розповіли, через що в них бувають розбіжності. Останнім часом шанувальників пари хвилює, чи не розлучилися закохані, оскільки вони перестали з’являтися в соціальних мережах один одного.
В ефірі Холостяк. Життя після проекту Ксенія з Олександром сказали, що вони разом і у них все добре, хоч і бувають сварки.
– Звичайно бувають розбіжності, але це властивий процес, – сказала Мішина.
Еллерт пожартував, що найбільша проблема в їхніх стосунках – хто вранці піде перепарковувати машину.
Ксенія зізналася, що розбіжності вони вирішують розмовами.
– Все залежить від того, що між нами сталося. Основне правило в родині – сідати розмовляти. Я прошу Сашу розмовляти зі мною через слово кохана, – поділилася Мішина.
Стосунки Ксенії та Олександра
18 грудня 2020 року відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка. Переможцем проекту став гуморист і ведучий Олександр Еллерт, саме його обрала головна героїня Ксенія Мішина.
Після шоу пара стала жити разом. Закохані розповідали, що було складно приховувати свої стосунки, тому відразу після фінального пост-шоу вони опублікували спільні фото.
Ксенія говорила, що формула їхніх стосунків – любити один одного. Як склалися стосунки Мішиної та Еллерта після проекту – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Олександр Еллерт