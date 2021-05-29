Дружина принца Вільяма, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вакцинувалася проти коронавірусу.

Про це йдеться у пості на офіційній сторінці герцога та герцогині Кембриджських у соціальній мережі Instagram.

Кейт Міллдтон зробила перше щеплення проти коронавірусу в Музеї науки, розташованому в Лондоні.

– Вчора я отримала свою першу дозу вакцини від Covid-19 у лондонському Музеї науки. Я дуже вдячна всім, хто бере участь у кампанії вакцинації – дякую вам за все, що ви робите, – підкреслила Кейт Міддлтон.

Водночас герцогиня Кембриджська не повідомила, якою саме вакциною вона імунізувала свій організм.

Піппа Міддлтон народила другу дитину

Нещодавно у сестри герцогині Кембриджської Піппи Міддлтон та її чоловіка Джеймса Метт’юза народилася друга дитина.

Піппа Міддлтон народила другу дитину вранці 15 березня. Дівчинка народилася з вагою майже в три кг, малятко назвали Грейс Елізабет Джейн.

Фото: Dukeandduchessofcambridge