Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Михайло Заливако та фіналістка Анна Богдан тепер можуть не приховувати свої почуття. Саме це вони робили протягом останніх трьох місяців.

Анна поділилася серією фотографій, на яких вони з Михайлом разом.

– Тепер є тільки ми, – підписала знімки Богдан.

Фотографії зроблені в квартирі закоханих.

Підписники розділилися на два табори й активно коментують знімки пари.

Ура. Аня та Міша. Бажаю вам щирого кохання та щастя.

Ви не підходите один одному.

Ваша пара не довго буде разом.

Рада за вас, як за саму себе.

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Стосунки Анни Богдан і Михайла Заливака

В ефірі Холостяк. Життя після проекту Михайло і Анна розповіли, що після завершення Холостяка 11 вони відразу ж з’їхалися. Заливако переїхав з Харкова до Києва.

За словами Богдан, вона не думала, що вони так швидко почнуть жити разом. Як розвиваються стосунки Богдан і Заливака після проекту – читайте на Фактах ICTV.