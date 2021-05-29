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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Тепер є тільки ми: Богдан показала домашнє фото з Заливаком після Холостяка

Тепер є тільки ми: Богдан показала домашнє фото з Заливаком після Холостяка

Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Михайло Заливако та фіналістка Анна Богдан тепер можуть не приховувати свої почуття. Саме це вони робили протягом останніх трьох місяців.

Анна поділилася серією фотографій, на яких вони з Михайлом разом.

– Тепер є тільки ми, – підписала знімки Богдан.

Фотографії зроблені в квартирі закоханих.

Підписники розділилися на два табори й активно коментують знімки пари.

  • Ура. Аня та Міша. Бажаю вам щирого кохання та щастя.
  • Ви не підходите один одному.
  • Ваша пара не довго буде разом.
  • Рада за вас, як за саму себе.
  • Хоч якась хороша новина. – Пишуть користувачі мережі.

Стосунки Анни Богдан і Михайла Заливака

В ефірі Холостяк. Життя після проекту Михайло і Анна розповіли, що після завершення Холостяка 11 вони відразу ж з’їхалися. Заливако переїхав з Харкова до Києва.

За словами Богдан, вона не думала, що вони так швидко почнуть жити разом. Як розвиваються стосунки Богдан і Заливака після проекту – читайте на Фактах ICTV.

Фото: СТБ

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