Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Михайло Заливако та фіналістка Анна Богдан тепер можуть не приховувати свої почуття. Саме це вони робили протягом останніх трьох місяців.
Анна поділилася серією фотографій, на яких вони з Михайлом разом.
– Тепер є тільки ми, – підписала знімки Богдан.
Фотографії зроблені в квартирі закоханих.
Підписники розділилися на два табори й активно коментують знімки пари.
- Ура. Аня та Міша. Бажаю вам щирого кохання та щастя.
- Ви не підходите один одному.
- Ваша пара не довго буде разом.
- Рада за вас, як за саму себе.
- Хоч якась хороша новина. – Пишуть користувачі мережі.
Стосунки Анни Богдан і Михайла Заливака
В ефірі Холостяк. Життя після проекту Михайло і Анна розповіли, що після завершення Холостяка 11 вони відразу ж з’їхалися. Заливако переїхав з Харкова до Києва.
За словами Богдан, вона не думала, що вони так швидко почнуть жити разом. Як розвиваються стосунки Богдан і Заливака після проекту – читайте на Фактах ICTV.