Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно одружився з Керрі Саймондс у Вестмінстерському абатстві.

56-річний політик і його 33-річна наречена пройшли під каплицею, присвяченій Богоматері, під класичну музику. Закохані поцілувалися після того, як прочитали свої весільні клятви.

Їхній однорічний син Вілфред також був на весіллі. Урочисту таємну церемонію ретельно планували близько шести місяців.

На церемонію запросили менше ніж 30 гостей, всім повідомили про подію в останню хвилину. Навіть помічники Джонсона не здогадувалися, що він планує одружитися.

Стосунки Джонсона та Саймондс

Стосунки прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та Керрі Саймондс почалися у 2018 році, тоді політик був на посаді міністра закордонних справ Британії.

Марина Віллер, яка тоді була одружена з Джонсоном, пізніше подала на розлучення. У липні 2019 року Джонсон став прем’єр-міністром, і вони з Керрі переїхали.

29 лютого 2020 року пара оголосила, що заручена і чекає на спільну дитину. Вілфред Лорі Ніколас Джонсон народився 29 квітня 2020 року в лікарні Університетського коледжу в Лондоні. Це перше весілля Саймондс і третє весілля Джонсона.