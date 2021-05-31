Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Михайло Заливако та його обраниця Анна Богдан розповіли про перші спільні дні після переїзду, а також зізналися, як називають одне одного.

У фіналі Холостяк 11 Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Пара почала жити разом відразу після закінчення зйомок. Головний герой переїхав до Києва з Харкова заради коханої.

– Мені було незвично, тому що я два роки не була в стосунках і два роки не жила з чоловіком, – зізналася Анна.

Михайло сказав, що він з цього приводу не хвилювався, а робив так, як йому заманеться.

– Я знав, чого мені хочеться, що я відчуваю та як це буде, – сказав Заливако.

Михайло наголосив, що переїзд до Києва йому дався легко, хоч він і не любить це місто.

Також Богдан розповіла, що Заливако називає її Анною Володимирівною.

– Я не люблю, коли називають зайка, котик, рибка. Я завжди в таких випадках уявляю дуже велику жінку та маленького чоловіка, – сказала Михайло.

Анна підписана в телефоні у Заливака як Перчик, а він у неї – Мішка.

Фінал 11 сезону Холостяка

21 травня відбувся фінал реаліті-шоу Холостяк 11, в якому Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Закоханим довелося приховувати свої стосунки три місяці.

Анна зізналася, що не думала, що вони так швидко почнуть жити разом. Як склалося життя Заливако і Богдан після проекту – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Анна Богдан