Американська акторка Кортні Кокс і співак Ед Ширан повторили легендарний танець Моніки та Росса з шостого сезону серіалу Друзі.

На відео Кортні справно повторила танець свого персонажа, попри те, що з моменту виходу 10-ї серії минуло вже понад 20 років.

Ед Ширан повторив партію Роса, якого в серіалі зіграв Девід Швіммер.

– Просто звичайний танець із другом, – написала актриса.

Відеоролик в Instagram Кокс менш ніж за добу переглянуло понад 9 млн осіб. Також він зібрав 48 тис. коментарів.

Що ж, інтернету більше немає, тому що він щойно вибухнув.

Переглядаю вже по 10 колу.

Це чудово.

Це змусило мене сміятися. – Пишуть шанувальники акторки.

За сюжетом 10 серії шостого сезону серіалу Друзі, Моніка та Росс приходять на новорічне шоу Діка Кларка. Аби привернути увагу камер, вони вирішили виконати свій фірмовий танець.

Спецвипуск серіалу Друзі

Американський інтернет-сервіс HBO Max 27 травня представив спеціальний епізод серіалу Друзі. У спецвипуску знялися всі головні герої серіалу, які грають у ньому самих себе.

Зйомки проходили в знаменитій квартирі Моніки, де друзі часто збиралися на диванчику, щоб поговорити.

Крім головних героїв в епізоді з’явилися запрошені гості – Леді Гага, Джастін Бібер, Девід Бекхем тощо.