Українська співачка Анастасія Приходько показала фото, на якому годує сина грудьми, і розповіла про подвійні стандарти жіночої краси.

– Я знаю, що мої груди більше не будуть гарними, але вони будуть як медаль на моєму тілі, і гордість того, що я змогла, у мене вистачило сил, нервів і контролю, щоб дати маленькій людині можливість вбирати моє молоко, – сказала Приходько.

Вона зізналася, що хоче, щоб нарешті зникли подвійні стандарти, а люди перестали цінувати дівчат із глянцю більше, ніж тих, хто дав життя та виховав.

– Жінки мають право бути такими, якими нас створила природа. Досить робити нас штучними. Наразі ми набагато сильніші, ніж 100 років тому, – наголосила Анастасія.

Також Приходько поділилася історією з дитинства, яка заклала в ній те, що груди – це в першу чергу символ материнства, і вже потім – гарна картинка для інших.

– Мені подобаються гарні сукні та декольте. І ніколи не перестану їх носити, але, в той же час, поки я годую, я можу кілька разів за ніч міняти простирадло, тому що вкладиші для грудей не рятують і молоко ллється на ліжко, – зізналася артистка.

Співачка наголосила, що це вона ще не розповіла про становлення молока, лактостази та інші нюанси.

– І усе це жінка проходить добровільно, зціпивши зуби. Так чому вона не прекрасніша за тих, хто штучно створює собі зовнішність? Мами, я хочу, щоб ви перестали соромитися та засуджувати себе за недостатню красу та форми. Кожна з вас прекрасна, – підсумувала Приходько.

Анастасія Приходько народила

У квітні Анастасія Приходько втретє стала мамою. Артистка приховувала вагітність і поділилася радісною новиною вже тоді, коли дитина з’явилася на світ.

Приходько говорила, що стати мамою втретє – це прекрасно.

Фото: Анастасія Приходько