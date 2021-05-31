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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Незаймана сироїдка: Jerry Heil висловилась про участь у Холостячці

Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я — Яна Шемаєва) розповіла, чи змогла б вона стати учасницею Холостяка.

Виконавиця наголосила, що для реаліті-шоу Холостяк вона занадто екстравагантна, і з її ставленням до життя слізних постів в соціальних мережах доведеться довго чекати.

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Але ось головною героїнею Холостячки Jerry Heil стати змогла б, але тільки для того, щоб потішити країну.

– А ось холостячкою, чисто потішити країну, адже це була б перша незаймана холостячка-сироїдка, яка молиться перед їжею та відмовляється від побачень, тому що в неї релізи. А уявляєте, якби я заміж в кінці ще вийшла?- сказала Jerry Heil.

Jerry Heil презентувала новий альбом

На початку квітня Jerry Heil презентувала альбом під назвою #Особисте. До ЕР виконавиці увійшло шість треків, які об’єднані інтимною тематикою.

Також артистка представила шість відео та розповіла про кожен трек.

Фото: Jerry Heil

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