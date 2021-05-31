Солістка російського гурту Little Big Софія Таюрська підтвердила, що перебуває у романтичних стосунках з колегою по сцені Іллею Прусікіним.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю Ксенії Собчак. Софія зізналася, що зустрічатися вони почали у 2020 році після того, як обидва були вільні від попередніх стосунків.

За словами Таюрської, численні чутки про те, що вона розлучниця, є неправдою.

– Ілліч розлучився зі своєю дружиною у 2019 році, наші стосунки почалися у 2020 році, але все одно я для всіх розлучниця. Хоча у мене були серйозні стосунки сім років, і я не думала про це. Ми з Іллею вісім років у гурті Little Big. Ще рік тому ніхто б не повірив, що ми будемо разом. Це дійсно дивно, ми самі дуже довго пручалися, оскільки це для нас незвично. Але все було чесно, – зізналася Софія Таюрська.

Що відомо про Софію Таюрську

Софія Таюрська стала учасницею гурту Little Big у 2014 році, коли Ілля Прусікін ще не був у шлюбі з Іриною Сміливою (блогер Tatarka).

Тоді у Софії були стосунки, в яких вона планувала весілля та дітей. Проте співачка зізналася, що причиною розриву стала її гіпертурбота. Вона навіть була готова самостійно забезпечувати свого хлопця, поки він чекав її вдома.

Фото: Софія Таюрська