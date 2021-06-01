Щороку в перший день літа українці святкують міжнародний День захисту дітей. Це важлива дата, яка вкотре нагадує батькам про необхідність захищати своїх дітей та турбуватися про них.

Як українські зірки привітали всіх з Днем захисту дітей – дивіться на Фактах ICTV.

Співачка Джамала на особистій сторінці в Instagram опублікувала зворушливе відео, на якому показала своїх двох синів: Еміра і Селіма-Гірая. Зірка зазначила, що їй дуже хочеться захистити всіх дітей на світі.

– Так хочеться захистити вас двох. Так хочеться захистити всіх дітей. Так хочеться зробити все для вас. Так хочеться, щоб ніколи і не потрібно було всіх захищати, – написала Джамала.

Виконавиця Анастасія Приходько оприлюднила відео-привітання, яке зняла разом з дочкою Нанною та сином Лукою. Співачка зізналася, що їй завжди боляче чути про випадки, в яких діти піддаються важким випробуванням.

Анастасія мріє про те, щоб щоб кожна дитина в світі отримувала любов, турботу та була здоровою.

– Обіймайте частіше своїх діток і не скупіться на слова любові, вони їх заслуговують просто тому, що вони вже прийшли в цей світ і подарували нам безцінну материнську любов, – додала Приходько.

Світлана Тарабарова зізналася, що тільки ставши батьками, можна відчути наскільки всі діти є беззахисними.

З Днем захисту дітей українців привітав гурт Антитіла. Учасники колективу впевнені, що діти – це наше майбутнє.

Телеведучий Андрій Бедняков оприлюднив фото своєї донечки Ксенії та написав, що нікому не дасть її в образу.

Ведучий Слава Дьомін зазначив, що для нього важливо не просто любити свого сина Влада, а й постійно говорити йому про це.

– Нехай наші діти будуть щасливі та кохані! І тоді через десять років у нас буде ще більше добрих, чуйних і розумних дорослих людей, – написав Слава.

До привітань з Днем захисту дітей приєднався депутат Верховної Ради України Грищук Роман, який поділився світлиною зі своїм сином Тимофієм.

Також всіх зі святом привітав лідер білоруських гуртів Ляпіс-98 і Brutto Сергій Міхалок, який показав кадр з одним із своїх синів.

А Христина Решетник привітала українців не тільки з Днем захисту дітей, а й з першим днем літа.

– Захищати, насолоджуватися кожним моментом і сильно-сильно любити. Хочемо з хлопцями провести літо незабутньо. Чого і всім бажаємо, – написала Христина.

Історія свята День захисту дітей

День захисту дітей – це свято, яке в Україні стало офіційним лише у 1999 році. Тоді другий президент України Леонід Кучма підписав спеціальний указ.

У світі про цей день заговорили значно раніше. 1 червня 1925 року у Женеві відбулася перша міжнародна конференція з проблем та прав дітей. Детальніше про історію свята День захисту дітей – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Джамала, Анастасія Приходько