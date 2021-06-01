Австралійська акторка Ребел Вілсон уперше продемонструвала свою фігуру в купальнику після схуднення.

Ребел продовжує дивувати своїх шанувальників. Цього разу зірка опублікувала знімок у закритому чорному купальнику, який дозволяє оцінити масштаб виконаної роботи над собою.

Підписники 41-річної акторки в захваті та засипають її позитивними коментарями.

Ви приголомшлива та заслуговуєте на те, щоб пишатися виконаною роботою над собою.

Неймовірна трансформація. Поки ви не пройдете через це, ви дійсно не дізнаєтеся, наскільки це важко. Продовжуйте надихати.

Спостерігаю за вашим схудненням, здається, що на кожній фотографії ви втрачаєте вагу.

Чудова дівчина, яка надихає. – Пишуть користувачі мережі.

Процес схуднення Ребел Вілсон

На початку 2020 року Ребел Вілсон заявила, що хоче схуднути до кінця року на 75 кг. Акторка скористалася методом Майра, який має на увазі усвідомлене споживання їжі протягом дня.

У липні 2020 року зірка опублікувала знімок, на якому постала стрункішою на 20 кг.

Фото: Rebel Wilson