Український продюсер Юрій Нікітін прокоментував чутки про проблеми зі здоров’ям Андрія Данилка.

Юрій зазначив, що через щільний концертний графік у 2000-х роках у Андрія Данилка стався гормональний збій. У той період він давав близько 50-ти концертів на місяць.

– Насправді до 2007 року протягом 10 років Андрій був найзатребуванішим гастролером у СНД. Він фактично, як сам каже, не жив. Він переплутав день із ніччю, у нього почався гормональний збій в організмі. Організм уже вимагав відпочинку, – розповів продюсер.

Саме у 2007 році після участі у конкурсі Євробачення, Данилко вирішив зробити паузу у своїй творчій діяльності.

За словами Нікітіна, артист ще й досі намагається впоратися з цими проблемами.

– Це те, що триває до сьогодні і від чого він відштовхується. Це, напевно, позначається на його зовнішності. Він цим дуже переймається. Це такий непростий період, – додав Нікітін.

Андрій Данилко спростував чутки про хворобу

Український артист Андрій Данилко спростував чутки про серйозну хворобу. Він зізнався, що проблеми має лише зі сном, а загалом співак почувається нормально.

Гучне обговорення, пов’язане з хворобою Андрія Данилка розпочалося після того, як Юрій Нікітін в одному з інтерв’ю сказав, що над здоров’ям артиста працює велика команда фахівців. Тепер продюсер намагається пояснити ситуацію.

Фото: Юрій Нікітін

Джерело: Гордон