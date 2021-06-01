Переможниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Анна Богдан розповіла, яка умова проекту стала найскладнішою для них з головним героєм Михайлом Заливаком.
Дівчина зізналася, що мовчати про те, що вони з Михайлом разом — було вкрай складно.
– Нам з Мішею було заборонено розповідати кому-небудь про те, що ми разом, поки не вийде останнє пост-шоу Як вийти заміж, — сказала Анна.
Богдан наголосила, що цілих три місяці після закінчення зйомок вони не виходили з дому разом. І навіть у різних місцях паркували автівки.
– Усього кілька разів ми дозволяли собі вночі прогулятися по парку, надівши капюшони та маски на обличчя. Але, як я вже казала, в усьому треба шукати свої плюси. І якщо ти не можеш змінити ситуацію — просто зміни своє ставлення до неї, — сказала фіналістка.
Після завершення зйомок пара розмовляла цілодобово – про дитинство, школу, рідних, майбутнє та бажання.
– Ми дізналися сильні та слабкі сторони кожного, знаємо як підтримати одне одного, та в який момент найкращою підтримкою буде мовчання, — зізналася Анна.
Але найскладнішим випробуванням стало те, що навіть друзям вони не могли розповісти про свої стосунки.
Фінал 11 сезону Холостяка
У фіналі реаліті-шоу Холостяк Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Закохані з’їхалися відразу ж після закінчення зйомок.
За словами Анни, вона не думала, що вони так швидко почнуть жити разом. Як склалося життя Богдан і Заливако після проекту – читайте на Фактах ICTV.