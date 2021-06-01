Учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11, порноакторка Анастасія Распутіна зізналася, що у 15 років вперше спробувала наркотики.

У підлітковому віці дівчина потрапила у погану компанію, де всі зловживали забороненими речовинами.

Коли Настя вперше спробувала наркотики, то вона нічого не зрозуміла. Але згодом, дівчина навіть почала продавати їх іншим підліткам.

– У місті був чоловік, який продавав наркотики. Спершу він мене на них підсадив, а потім сказав, що на цьому можна заробити гроші. Я поширювала наркотики серед підлітків. Але страшно те, що у нас поліція за цим не дивиться. Вона це все прикриває, – зізналася Настя.

Вживати наркотики Анастасія перестала тоді, коли дізналася про вагітність. У 16 років дівчина вперше завагітніла, але зробила аборт.

Порноакторка з Холостяка розповіла про свою мрію

Порноакторка Анастасія Распутіна розповіла про свою мрію та зізналася, що росла у неповній сім’ї.

Дівчина зазначила, що у дитинстві їй не вистачило батьківської турботи. Саме тому у майбутньому Анастасія мріє про щасливу та дружну сім’ю.

Фото: Анастасія Распутіна