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Валентина Чорна |

70 років на престолі: як королева Єлизавета ІІ святкуватиме платиновий ювілей

Королева Єлизавета II

У червні 2022 року у Великій Британії відзначатимуть 70-річчя королеви Єлизавети II з дня її вступу на британський престол. Букінгемський палац оприлюднив програму святкування платинового ювілею.

Протягом року члени королівської сім’ї подорожуватимуть країною для того, щоб брати участь у різноманітних заходах.

А грандіозне святкування заплановано у період з 2 по 5 червня 2022 року. Ці дні стануть вихідними для всіх британців.

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Програма заходів з нагоди платинового ювілею включає військовий парад, запалювання вогнів на маяках, службу подяки у соборі Святого Павла в Лондоні, вечірку в Палаці, великий ювілейний обід та театралізовану виставу .

Варто зазначити, що королева Єлизавета II зійшла на престол у 25-річному віці 6 лютого 1952 року. Вона стане першим британським монархом, який править 70 років.

Королева Єлизавета ІІ втратила цуценя

Королева Великої Британії Єлизавета II втратила п’ятимісячне цуценя, яке їй подарував син Ендрю.

За даними інсайдерів, королева почувалася спустошеною, оскільки вона обожнює собак. Причина смерті пса невідома.

Фото: Depositphotos

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