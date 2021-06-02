Біля особняка принца Гаррі та його дружини Меган Маркл у Монтесіто (Каліфорнія) знайшли людський скелет. Кістки були закопані в землю на глибині 60-90 сантиметрів.

Точна локація, де було знайдено людські останки, не розголошується, проте відомо, що це лише за 300 метрів від будинку герцогів Сассекських. На місце одразу прибула поліція.

З’ясувалося, що останки належать корінним американцям, а саме індіанському народу – племені чумаша, і лежать у ґрунті вже кілька століть.

Місцева поліція сказала, що за давністю років розслідування проводитися не буде.

До герцогів Сассекських дев’ять разів приїжджала поліція

У 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл переїхали жити до Каліфорнії. До квітня 2021 року з їхнього особняка було скоєно дев’ять дзвінків правоохоронцям.

Перші чотири дзвінки були відразу ж після переїзду пари. Детальніше про те, чому до принца Гаррі та Меган Маркл дев’ять разів за рік приїжджала поліція – читайте на Фактах ICTV.