Українська співачка Наталія Могилевська погодилася поголитися налисо, якщо не встигне схуднути на 4 кг до 26 червня.
У такий спосіб артистка приєдналася до челенджу Аніти Луценко #26июнязубдаю. За планом, зірка має худнути щотижня на один кілограм.
У коментарях підписники підтримали співачку. Вони переконані, що Могилевська із цим впорається.
- Ого! Ось це стимул, Наташа точно впорається!
- Звичайно впорається!
- Легко!
- Наталія трудівниця, – пишуть підписники.
Челендж #26июнязубдаю Аніта Луценко вигадала разом з актором Даніелем Салемом. Зірки уклали парі, згідно з яким кожен з них має схуднути до 26 червня, інакше на них чекатиме покарання.
У разі поразки Даніель, який хоче скинути 15 кілограмів, буде закопаний на годину під землю. А Аніта, яка планує схуднути на 5,5 кілограмів, стрибне з парашутом.
Наталія Могилевська переїхала у заміський будинок
Українська співачка Наталія Могилевська переїхала у приватний будинок на околицю міста.
В орендованому двоповерховому котеджі Могилевська планує провести все літо. За словами сусідів, зірка часто медитує на терасі та займається різноманітними духовними практиками.
Фото: Наталія Могилевська