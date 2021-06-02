Українська співачка Наталія Могилевська погодилася поголитися налисо, якщо не встигне схуднути на 4 кг до 26 червня.

У такий спосіб артистка приєдналася до челенджу Аніти Луценко #26июнязубдаю. За планом, зірка має худнути щотижня на один кілограм.

У коментарях підписники підтримали співачку. Вони переконані, що Могилевська із цим впорається.

Ого! Ось це стимул, Наташа точно впорається!

Звичайно впорається!

Легко!

Наталія трудівниця, – пишуть підписники.

Челендж #26июнязубдаю Аніта Луценко вигадала разом з актором Даніелем Салемом. Зірки уклали парі, згідно з яким кожен з них має схуднути до 26 червня, інакше на них чекатиме покарання.

У разі поразки Даніель, який хоче скинути 15 кілограмів, буде закопаний на годину під землю. А Аніта, яка планує схуднути на 5,5 кілограмів, стрибне з парашутом.

Наталія Могилевська переїхала у заміський будинок

Українська співачка Наталія Могилевська переїхала у приватний будинок на околицю міста.

В орендованому двоповерховому котеджі Могилевська планує провести все літо. За словами сусідів, зірка часто медитує на терасі та займається різноманітними духовними практиками.

Фото: Наталія Могилевська