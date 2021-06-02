Видання Visualcapitalist склало рейтинг топ-50 інфлюенсерів у соціальних мережах у всьому світі.
Список очолив футболіст Кріштіану Роналду з аудиторією в 517 млн підписників. Найбільш затребувана платформа зірки – Instagram (293 млн).
Друге місце дісталося співаку Джастіну Біберу – 455 млн, найбільша кількість підписників в Instagram (176 млн).
Третє місце займає співачка Аріана Гранде – 429 млн підписників. Найбільший майданчик зірки – Instagram (240 млн).
Далі йде співачки Селена Гомес – 425 млн, Тейлор Свіфт – 361 млн, актор Дуейн Джонсон – 342 млн, виконавиця Кеті Перрі – 338 млн, модель Кайлі Дженнер – 333 млн і співачка Ріанна – 332 млн.
Десятку найвпливовіших інфлуенсерів світу замикає зірка реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян – Кім Кардаш’ян – 391 млн.
|
Місце в рейтингу
|
Ім’я
|
Тема блогу
|
Загальна кількість підписників
|
Найбільший майданчик інфлуенсера
|1
|Кріштіану Ронаду
|Спорт
|517 млн
|2
|Джастін Бібер
|Музика
|455 млн
|3
|Аріана Гранде
|Музика
|429 млн
|4
|Селена Гомес
|Музика
|425 млн
|5
|Тейлор Свіфт
|Музика
|361 млн
|6
|Дуейн Джонсон
|Спорт, кіно
|342 млн
|7
|Кеті Перрі
|Музика
|338 млн
|8
|Кайлі Дженнер
|Різне
|333 млн
|9
|Ріанна
|Музика
|332 млн
|10
|Кім Кардаш’ян
|Різне
|319 млн
|11
|Ліонель Мессі
|Спорт
|298 млн
|12
|Неймар
|Спорт
|283 млн
|13
|Шакіра
|Музика
|282 млн
|14
|Дженіфер Лопес
|Музика
|277 млн
|15
|Бейонсе
|Музика
|267 млн
|16
|Еллен Дедженерес
|Кіно та ТБ
|260 млн
|17
|Майлі Сайрус
|Музика
|235 млн
|18
|Нікі Мінаж
|Музика
|232 млн
|19
|Барак Обама
|Політика
|221 млн
|20
|Вілл Сміт
|Кіно та ТБ
|217 млн
|21
|Кендалл Дженнер
|Різне
|212 млн
|22
|Демі Ловато
|Музика
|211 млн
|23
|Леді Гага
|Музика
|210 млн
|24
|Кевін Харт
|Кіно та ТБ
|201 млн
|25
|Вірат Колі
|Спорт
|195 млн
|26
|Емінем
|Музика
|194 млн
|27
|Дрейк
|Музика
|192 млн
|28
|Хлоя Кардаш’ян
|Різне
|191 млн
|29
|Бруно Марс
|Музика
|191 млн
|30
|Кріс Браун
|Музика
|187 млн
|31
|Він Дизель
|Кіно та ТБ
|177 млн
|32
|Нарендра Моді
|Політика
|175 млн
|33
|Джастін Тімберлейк
|Музика
|175 млн
|34
|Біллі Айліш
|Музика
|171 млн
|35
|Чарлі Д’Амеліо
|Різне
|169 млн
|TikTok
|36
|Кортні Кардаш’ян
|Різне
|165 млн
|37
|Карді Бі
|Музика
|160 млн
|38
|Леброн Джеймс
|Спорт
|157 млн
|39
|Адель
|Музика
|156 млн
|40
|Пріянка Чопра
|Кіно та ТБ
|144 млн
|41
|Герман Гармендіа
|Геймінг
|143 млн
|Youtube
|42
|Віз Халіфа
|Музика
|142 млн
|43
|Фелікс Чельберг
|Геймінг
|141 млн
|Youtube
|44
|Акшай Кумар
|Кіно та ТБ
|140 млн
|45
|Снуп Догг
|Музика
|138 млн
|46
|Діпіка Падуконе
|Кіно та ТБ
|138 млн
|47
|Брітні Спірс
|Музика
|137 млн
|48
|Шон Мендес
|Музика
|136 млн
|49
|Віндерссон Нуньєс Батіста
|Різне
|135 млн
|50
|Салман Хан
|Кіно та ТБ
|134 млн
Останнє 50 місце в списку найвпливовіших інфлуенсерів світу в соцмережах посів індійський актор Салман Хан. В нього 134 млн підписників, найбільша кількість у Facebook.
Найдорожчі зірки Instagram
Наприкінці квітня компанія Hopper HQ оприлюднила рейтинг найдорожчих зірок в Instagram за 2020 рік. Лідером став американський актор Дуейн Джонсон. За одну публікацію в соціальній мережі він отримує понад $1 млн. Друге місце у рейтингу посіла модель Кайлі Дженнер – $986. Третье місце Крістіану Роналду – $889 тис.
Повний рейтинг найдорожчих зірок в Instagram – дивіться на Фактах ICTV.
Фото: Depositphotos, Justin Bieber
Джерело: Visualcapitalist