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Каріна Зуєва |

Роналду, Гранде, Бібер: топ-50 лідерів думок у соціальних мережах

Роналду, Гранде, Бібер: топ-50 лідерів думок у соціальних мережах

Видання Visualcapitalist склало рейтинг топ-50 інфлюенсерів у соціальних мережах у всьому світі.

Список очолив футболіст Кріштіану Роналду з аудиторією в 517 млн підписників. Найбільш затребувана платформа зірки – Instagram (293 млн).

Друге місце дісталося співаку Джастіну Біберу455 млн, найбільша кількість підписників в Instagram (176 млн).

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Третє місце займає співачка Аріана Гранде429 млн підписників. Найбільший майданчик зірки – Instagram (240 млн).

Далі йде співачки Селена Гомес – 425 млн, Тейлор Свіфт – 361 млн, актор Дуейн Джонсон – 342 млн, виконавиця Кеті Перрі – 338 млн, модель Кайлі Дженнер – 333 млн і співачка Ріанна – 332 млн.

Десятку найвпливовіших інфлуенсерів світу замикає зірка реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян – Кім Кардаш’ян – 391 млн.

Місце в рейтингу

Ім’я

Тема блогу

Загальна кількість підписників

Найбільший майданчик інфлуенсера
1 Кріштіану Ронаду Спорт 517 млн Instagram
2 Джастін Бібер Музика 455 млн Instagram
3 Аріана Гранде Музика 429 млн Instagram
4 Селена Гомес Музика 425 млн Instagram
5 Тейлор Свіфт Музика 361 млн Instagram
6 Дуейн Джонсон Спорт, кіно 342 млн Instagram
7 Кеті Перрі Музика 338 млн Instagram
8 Кайлі Дженнер Різне 333 млн Instagram
9 Ріанна Музика 332 млн Twitter
10 Кім Кардаш’ян Різне 319 млн Instagram
11 Ліонель Мессі Спорт 298 млн Instagram
12 Неймар Спорт 283 млн Instagram
13 Шакіра Музика 282 млн Facebook
14 Дженіфер Лопес Музика 277 млн Instagram
15 Бейонсе Музика 267 млн Instagram
16 Еллен Дедженерес Кіно та ТБ 260 млн Instagram
17 Майлі Сайрус Музика 235 млн Instagram
18 Нікі Мінаж Музика 232 млн Instagram
19 Барак Обама Політика 221 млн Twitter
20 Вілл Сміт Кіно та ТБ 217 млн Facebook
21 Кендалл Дженнер Різне 212 млн Instagram
22 Демі Ловато Музика 211 млн Instagram
23 Леді Гага Музика 210 млн Twitter
24 Кевін Харт Кіно та ТБ 201 млн Instagram
25 Вірат Колі Спорт 195 млн Instagram
26 Емінем Музика 194 млн Facebook
27 Дрейк Музика 192 млн Instagram
28 Хлоя Кардаш’ян Різне 191 млн Instagram
29 Бруно Марс Музика 191 млн Facebook
30 Кріс Браун Музика 187 млн Instagram
31 Він Дизель Кіно та ТБ 177 млн Facebook
32 Нарендра Моді Політика 175 млн Twitter
33 Джастін Тімберлейк Музика 175 млн Twitter
34 Біллі Айліш Музика 171 млн Instagram
35 Чарлі Д’Амеліо Різне 169 млн TikTok
36 Кортні Кардаш’ян Різне 165 млн Instagram
37 Карді Бі Музика 160 млн Instagram
38 Леброн Джеймс Спорт 157 млн Instagram
39 Адель Музика 156 млн Facebook
40 Пріянка Чопра Кіно та ТБ 144 млн Instagram
41 Герман Гармендіа Геймінг 143 млн Youtube
42 Віз Халіфа Музика 142 млн Facebook
43 Фелікс Чельберг Геймінг 141 млн Youtube
44 Акшай Кумар Кіно та ТБ 140 млн Instagram
45 Снуп Догг Музика 138 млн Instagram
46 Діпіка Падуконе Кіно та ТБ 138 млн Instagram
47 Брітні Спірс Музика 137 млн Twitter
48 Шон Мендес Музика 136 млн Instagram
49 Віндерссон Нуньєс Батіста Різне 135 млн Instagram
50 Салман Хан Кіно та ТБ 134 млн Facebook

Останнє 50 місце в списку найвпливовіших інфлуенсерів світу в соцмережах посів індійський актор Салман Хан. В нього 134 млн підписників, найбільша кількість у Facebook.

Найдорожчі зірки Instagram

Наприкінці квітня компанія Hopper HQ оприлюднила рейтинг найдорожчих зірок в Instagram за 2020 рік. Лідером став американський актор Дуейн Джонсон. За одну публікацію в соціальній мережі він отримує  понад $1 млн. Друге місце у рейтингу посіла модель Кайлі Дженнер – $986. Третье місце Крістіану Роналду – $889 тис.

Повний рейтинг найдорожчих зірок в Instagram – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos, Justin Bieber

Джерело: Visualcapitalist

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