Видання Visualcapitalist склало рейтинг топ-50 інфлюенсерів у соціальних мережах у всьому світі.

Список очолив футболіст Кріштіану Роналду з аудиторією в 517 млн підписників. Найбільш затребувана платформа зірки – Instagram (293 млн).

Друге місце дісталося співаку Джастіну Біберу – 455 млн, найбільша кількість підписників в Instagram (176 млн).

Третє місце займає співачка Аріана Гранде – 429 млн підписників. Найбільший майданчик зірки – Instagram (240 млн).

Далі йде співачки Селена Гомес – 425 млн, Тейлор Свіфт – 361 млн, актор Дуейн Джонсон – 342 млн, виконавиця Кеті Перрі – 338 млн, модель Кайлі Дженнер – 333 млн і співачка Ріанна – 332 млн.

Десятку найвпливовіших інфлуенсерів світу замикає зірка реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян – Кім Кардаш’ян – 391 млн.

Місце в рейтингу Ім’я Тема блогу Загальна кількість підписників Найбільший майданчик інфлуенсера 1 Кріштіану Ронаду Спорт 517 млн Instagram 2 Джастін Бібер Музика 455 млн Instagram 3 Аріана Гранде Музика 429 млн Instagram 4 Селена Гомес Музика 425 млн Instagram 5 Тейлор Свіфт Музика 361 млн Instagram 6 Дуейн Джонсон Спорт, кіно 342 млн Instagram 7 Кеті Перрі Музика 338 млн Instagram 8 Кайлі Дженнер Різне 333 млн Instagram 9 Ріанна Музика 332 млн Twitter 10 Кім Кардаш’ян Різне 319 млн Instagram 11 Ліонель Мессі Спорт 298 млн Instagram 12 Неймар Спорт 283 млн Instagram 13 Шакіра Музика 282 млн Facebook 14 Дженіфер Лопес Музика 277 млн Instagram 15 Бейонсе Музика 267 млн Instagram 16 Еллен Дедженерес Кіно та ТБ 260 млн Instagram 17 Майлі Сайрус Музика 235 млн Instagram 18 Нікі Мінаж Музика 232 млн Instagram 19 Барак Обама Політика 221 млн Twitter 20 Вілл Сміт Кіно та ТБ 217 млн Facebook 21 Кендалл Дженнер Різне 212 млн Instagram 22 Демі Ловато Музика 211 млн Instagram 23 Леді Гага Музика 210 млн Twitter 24 Кевін Харт Кіно та ТБ 201 млн Instagram 25 Вірат Колі Спорт 195 млн Instagram 26 Емінем Музика 194 млн Facebook 27 Дрейк Музика 192 млн Instagram 28 Хлоя Кардаш’ян Різне 191 млн Instagram 29 Бруно Марс Музика 191 млн Facebook 30 Кріс Браун Музика 187 млн Instagram 31 Він Дизель Кіно та ТБ 177 млн Facebook 32 Нарендра Моді Політика 175 млн Twitter 33 Джастін Тімберлейк Музика 175 млн Twitter 34 Біллі Айліш Музика 171 млн Instagram 35 Чарлі Д’Амеліо Різне 169 млн TikTok 36 Кортні Кардаш’ян Різне 165 млн Instagram 37 Карді Бі Музика 160 млн Instagram 38 Леброн Джеймс Спорт 157 млн Instagram 39 Адель Музика 156 млн Facebook 40 Пріянка Чопра Кіно та ТБ 144 млн Instagram 41 Герман Гармендіа Геймінг 143 млн Youtube 42 Віз Халіфа Музика 142 млн Facebook 43 Фелікс Чельберг Геймінг 141 млн Youtube 44 Акшай Кумар Кіно та ТБ 140 млн Instagram 45 Снуп Догг Музика 138 млн Instagram 46 Діпіка Падуконе Кіно та ТБ 138 млн Instagram 47 Брітні Спірс Музика 137 млн Twitter 48 Шон Мендес Музика 136 млн Instagram 49 Віндерссон Нуньєс Батіста Різне 135 млн Instagram 50 Салман Хан Кіно та ТБ 134 млн Facebook

Останнє 50 місце в списку найвпливовіших інфлуенсерів світу в соцмережах посів індійський актор Салман Хан. В нього 134 млн підписників, найбільша кількість у Facebook.

Найдорожчі зірки Instagram

Наприкінці квітня компанія Hopper HQ оприлюднила рейтинг найдорожчих зірок в Instagram за 2020 рік. Лідером став американський актор Дуейн Джонсон. За одну публікацію в соціальній мережі він отримує понад $1 млн. Друге місце у рейтингу посіла модель Кайлі Дженнер – $986. Третье місце Крістіану Роналду – $889 тис.

Повний рейтинг найдорожчих зірок в Instagram – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos, Justin Bieber

Джерело: Visualcapitalist