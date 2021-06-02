Актор студії Квартал 95 Степан Казанін (справжнє ім’я – Сергій) зізнався, чи планує Зеленський повертатися до гумору, а також розповів, чи погрожували йому колись політики.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV актор відповів на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Найбільшим особистим досягненням Степан вважає знайомство з чинним президентом України Володимиром Зеленським, а студія Квартал 95 для нього є сім’єю.

Актор ніколи не отримував погроз від політиків за свої жарти і жодного разу не думав про те, щоб піти з Кварталу. Також Казанін зазначив, що не ображається, коли його називають клоуном.

– У якийсь момент це було незрозумілим, оскільки я не навчався у цирковому училищі, – зізнався актор.

За словами Степана, Зеленський добре сприймає жарти про себе і ніколи їх не узгоджує через брак вільного часу. На день народження президенту Казанін подарував корзину червоного вина.

Актор розповів, чи повернеться Зеленський у Квартал 95 через три роки та пожартував, що без нього у колективі стало “легше дихати”.

– Хотілось би, щоб він повернувався. Але думаю, що не дочекаєтесь, – додав Степан.

Крім цього Казанін поділився, що ніколи не зможе пробачити зраду, а за 27 років сімейного життя він зрозумів, що хоче ще дочку.

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Фото: Степан Казанін