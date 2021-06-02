Українська співачка Оля Цибульська розповіла, що їх пов’язує з Dzidzio після його розлучення. Артистка зізналася, що кохає виконавця всім серцем, але як брата та професіонала своєї справи.

Цибульська наголосила, що розлучення Dzidzio ніяк не вплине на їхні стосунки, і вони не зможуть стати чимось більшим, ніж друзі.

– Якби ми мали стати одне для одного чимось більшим, ми зробили б це давним-давно. Це могло статися між нами в будь-який момент. Він – харизматичний та темпераментний, і я – з перцем. Якби я хотіла цього чоловіка, то мене б нічого не зупинило ще давно, – заявила Оля Цибульська.

Цибульська про викриття свого чоловіка

Наприкінці травня в ЗМІ з’явилася інформація про чоловіка Олі Цибульської, якого співачка приховує від сторонніх очей.

Артистка зазначила, що знає того, хто злив інформацію пресі та ця людина вхожа в її сім’ю. Однак вона додала, що поки не готова звинуватити когось.

Фото: Оля Цибульська

Джерело: Власть vs Влащенко