Музичний продюсер Юрій Нікітін розповів, чи надавали його підопічні інтимні послуги та скільки пропонували за ніч з Дашею Астаф’євою. А також повідав, що він думає про українських артистів, які виступають у Росії.

За словами Юрія, його підопічні ніколи не надавали послуг сексуального характеру.

– Це зовсім інший бізнес і профіль, з яким я ніколи не хотів мати щось спільне. Деякі псевдопродюсери створюють такі музичні гурти для цього і, зокрема, для себе, – сказав Нікітін.

Він наголосив, що вони регулярно отримували пропозиції з боку клієнтів. Також згадав і про Дашу Астаф’єву, яка не просто була на обкладинці чоловічого глянцю Playboy, а стала його ювілейною Playmate.

– Даша Астаф’єва – це не просто дівчина з обкладинки Playboy, це супер-зірка світової величини, – сказав Юрій.

Продюсер зазначив, що не пам’ятає точних цифр, які пропонували за інтим з Астаф’євою, проте суми були великими.

– Цифри звучали різні – $50-100 тис. Це велика спокуса, але ні Даша, ні компанія на це не йшли, – зізнався Нікітін.

Також він розповів, що думає про українських артистів, які гастролюють Росією.

– Це особистий вибір кожного. Всі дорослі люди та віддають собі звіт, що вони роблять. Серед артистів, які піднялися так високо – дурнів немає. Вибір зірки безпосередньо пов’язаний з тим, як потім глядач відреагує на це. Просто для них російські шанувальники важливіші, ніж українські, ось і все, – сказав продюсер.

Він наголосив, що його людське ставлення до зірок, які обрали російську аудиторію – не змінилося.

– Я намагаюся не засуджувати інших людей. Мені складно оцінювати когось, коли він робить якийсь крок, тому що я не він. Я оцінюю людей за якостями, – сказав Юрій.

Нікітін про здоров’я Данилка

Юрій Нікітін прокоментував чутки, які ходять навколо здоров’я Андрія Данилка. Він сказав, що ще в 2000-х роках у артиста стався гормональний збій, а після участі в Євробаченні 2007 Данилко і зовсім вирішив зробити паузу в своїй кар’єрі.

Детальніше про стан здоров’я Андрія Данилка – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Юрій Нікітін

Джерело: В гостях у Гордона