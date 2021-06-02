Американський актор Меттью Перрі розлучився зі своєю коханою, агентом з талантів Моллі Гервіц. Зірка серіалу Друзі сказав, що бажає дівчині всього найкращого.

За словами 51-річного актора, іноді просто щось не виходить і цей випадок саме такий.

Що стало причиною розлучення Меттью з 29-річною Моллі невідомо. Пара почала зустрічатися в 2018 році, а в 2020 році вони заручилися.

Спецвипуск серіалу Друзі

Наприкінці травня американський інтернет-сервіс HBO Max презентував спеціальний епізод серіалу Друзі, в якому Перрі відомий за роллю Чендлера.

Головні герої серіалу згадали, як проходили зйомки, а також розповіли про найяскравіші моменти за 10 років.

Спецвипуск знімали у знаменитій квартирі Моніки. Крім головних героїв, у ньому також з’явилися інші зірки – Джастін Бібер, Леді Гага тощо.

Фото: Matthew Perry