Російського репера Моргенштерна оштрафували на 100 тис. рублів за пропаганду наркотиків у своїх кліпах.

Сьогодні, 3 червня, над Моргенштерном відбувся Зюзінський суд у Москві. Артиста визнали винним у пропаганді наркотичних речовин в інтернеті.

Претензія стосувалася двох кліпів виконавця – Розовое вино 2 і Family.

Читайте Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту

Артист у своєму Instagram сказав, що його судили за ті рядки, які він навіть не співав, оскільки в цих піснях задіяний не тільки він.

– Крім того, за законом пропагандистом вважається той, хто виклав ці кліпи в інтернет. YouTube-канал Моргенштерн адмініструє інша людина, яку ми привели до суду, проте суддя його навіть не опитав, – сказав репер.

Також він розповів, що в суді, коли вони слухали ці пісні, деякі з приставів навіть пританцьовували.

– Хочу подякувати за чудовий настрій та весь цей цирк. Красно дякую тим, хто подав на мене до суду, завдяки вам я потраплю в книгу рекордів Гіннеса як найкращий маркетолог, – сказав Моргенштерн.

Справа проти Моргенштерна

У квітні стало відомо, що в Росії проти Моргенштерна порушили адміністративну справу за пропаганду наркотиків в його останніх кліпах на пісні Розовое вино 2 та Family. Також повідомлялося, що артисту загрожує штраф до 1 млн рублів.

Адвокатом виконавця виступив відомий в Росії Сергій Жорін.

Фото: Алішер Моргенштерн