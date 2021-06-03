Українська співачка Тіна Кароль показала свій двоповерховий будинок та відповіла на найпопулярніші запитання підписників.

Зірка живе під Києвом у великому приватному маєтку. На першому поверсі у Тіни Кароль велика та простора кухня, яка виконана у світлих тонах. Там живе папуга, якого звати Аркадій.

На другому поверсі у співачки знаходиться гардеробна кімната, де вона зберігає численні концертні вбрання та інший одяг.

Кароль показала костюм, який спеціально для неї розробив дизайнер Леді Гаги. Проте зірці він не підійшов, тому вона збирається відправити костюм назад.

Також Тіна показала ігрову кімнату свого сина Веніаміна, який зараз навчається в Англії.

Кароль зізналася, що хотіла б навчитися готувати, а також мріє знятися у комедії. Коли зірка виходить на сцену, то відчуває прилив драйву та бажання подарувати людям щастя.

Також Тіна поділилася, що восени планує екстремальну подорож.

– Я піду в Непал, у похід. Ми будемо жити в таборах, в наметах. І наше завдання – дійти до табору Еверест, звідки ми потім на гелікоптері полетимо на вершину гори. Це подорож, на яку я дуже сильно чекаю. Це піший тур, який ми плануємо у жовтні. Ми будемо щодня по 12 годин в дорозі, це дуже складно, але я не боюся, – зізналася співачка.

Тіна Кароль стане хедлайнером Atlas Weekend 2021

Раніше стало відомо, що Тіна Кароль стане хедлайнером Atlas Weekend Friends Edition. Зірка вийде на сцену5 та 6 липня.

Організатори заходу зізналися, що співачка готує ексклюзивне cyber show, а на одній сцені з Тіною зіграє барабанщик Джастіна Бібера Devon Taylor.