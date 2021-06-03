Фронтмен російського гурту Little big Ілля Прусікін поділився фото зі своєю коханою, солісткою того ж музичного колективу Софією Таюрською.

Виконавець опублікував селфі, на якому пара постала на тлі неба. Ілля своєрідно підписав знімок, натякнувши на те, що багато хто не задоволений їхніми стосунками.

– In the sky. Ну що, підкинемо л**на на вентилятор? – Написав Ілля.

Стосунки Іллі Прусікіна та Софії Таюрської

Наприкінці травня Софія Таюрська підтвердила, що перебуває у стосунках з Іллею Прусікіним. Дівчина зізналася, що вони почали зустрічатися в 2020 році, після того, як обидва завершили попередні взаємини.

Таюрська наголосила, що не має ніякого відношення до розлучення Іллі з його колишньою дружиною Іриною Смілою.

Фото: Ілля Прусікін, Софія Таюрська