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Каріна Зуєва |

Ілля Прусікін підтвердив стосунки з Софією Таюрською романтичним фото

Ілля Прусікін підтвердив стосунки з Софією Таюрською романтичним фото

Фронтмен російського гурту Little big Ілля Прусікін поділився фото зі своєю коханою, солісткою того ж музичного колективу Софією Таюрською.

Виконавець опублікував селфі, на якому пара постала на тлі неба. Ілля своєрідно підписав знімок, натякнувши на те, що багато хто не задоволений їхніми стосунками.

– In the sky. Ну що, підкинемо л**на на вентилятор? – Написав Ілля.

Стосунки Іллі Прусікіна та Софії Таюрської

Наприкінці травня Софія Таюрська підтвердила, що перебуває у стосунках з Іллею Прусікіним. Дівчина зізналася, що вони почали зустрічатися в 2020 році, після того, як обидва завершили попередні взаємини.

Таюрська наголосила, що не має ніякого відношення до розлучення Іллі з його колишньою дружиною Іриною Смілою.

Фото: Ілля Прусікін, Софія Таюрська

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