Українська співачка Настя Каменських розповіла про табу в стосунках з Потапом, а також зізналася, чи спілкується вона з сином свого чоловіка.

Виконавиця наголосила, що ні вона, ні Потап ніколи не полізуть у телефон одне одного, оскільки має бути особистий простір.

– Це повага одне до одного, а там вже все залежить від вашої довіри та взаємин, – сказала Настя.

Співачка розповіла, що це правило в неї було завжди. Також вона зазначила, що якщо відбуваються моменти, які її турбують, вона ніколи не подзвонить або не напише повідомлення в пориві гніву.

– Я дочекаюся, поки він прийде додому, потім спокійно сяду та скажу, що саме мене турбує, – поділилася Каменських.

Артистка наголосила, що в стосунках завжди потрібно розмовляти і якщо щось трапилося, то винні обидва в будь-яких ситуаціях.

Також Настя повідала, чи спілкується вона з сином Потапа від першого шлюбу – 13-річним Андрієм.

– У нас прекрасні стосунки, ми бачимося, він приїжджає до нас в гості з ночівлею, – сказала Каменських.

Настя Каменських презентувала альбом

У травні Настя Каменських представила альбом Красное вино. У сольник співачки увійшло 15 пісень.

За словами артистки, це альбом про справжню жінку та про кохання, від якого паморочиться голова.

Фото: Настя Каменських