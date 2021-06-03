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Валентина Чорна |

Не завжди задоволена собою: Приходько про пластику та уколи краси

Настя Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що ніколи не робила пластичні операції та уколи краси.

За словами зірки, вона не проти різноманітних процедур, косметологів та догляду за собою, оскільки кожен може робити зі своїм обличчям те, що захоче.

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Настя наголосила, що наразі вона обирає природність та “адекватне справжнє дорослішання”.

Більше того, співачка подобається собі у будь-якому вигляді, тому її не ображають коментарі хейтерів.

– Жодних ботоксів, підтяжок і розтяжок на мені зараз немає. Губи теж не колола! Хоча, дуже хочу підправити асиметрію з часом. Ну немає в світі жінки, яка буде завжди задоволена собою, – зізналася Настя.

Анастасія Приходько показала, як годує сина

Раніше Анастасія Приходько показала, як годує сина грудьми та розповіла про подвійні стандарти жіночої краси.

Співачка хоче, щоб суспільство перестало цінувати дівчат із глянцю більше, ніж тих, хто дав життя та виховав. Анастасія впевнена, що груди – це в першу чергу символ материнства, і вже потім – гарна картинка для інших.

Фото: Анастасія Приходько

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