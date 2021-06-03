Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде розповіла про найдорожчий кліп, гонорари та дует з Олегом Винником.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV зірка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Найсміливішим вчинком у житті Мішель вважає стрибок з парашутом, а щасливою її робить сім’я, музика та смачна їжа. Зірка зізналася, що найбільш незвичним місцем, у якому вона займалася сексом був дах.

Крім цього, вона розповіла, чи готова знятися оголеною у кліпі чи для журналу.

– Не знаю, поки що не готова. Але якщо це буде щось гарне і я сама захочу це зробити, то чому б і ні, – сказала співачка.

Мішель зазначила, що не хотіла б співати разом з Олегом Винником, оскільки вони працюють у різних стилях.

Кліп на пісню Сделай музыку погромче став найдорожчим у кар’єрі співачки. Режисером відеороботи, яка коштувала близько $50 тис, став Алан Бадоєв.

За концерт Мішель отримує трохи більше, аніж 10% від загальної суми. А за контрактом їй заборонено публічно говорити про політику.

Також співачка розповіла, які труднощі виникають при роботі ведучої шоу Орел і Решка.

– Орел і Решка. Земляни – це сезон про людей. Потрібно спілкуватися з ними і ставити пікантні запитання. Ось ця грань між запитаннями – це найскладніше, – зізналася Мішель.

За словами зірки, в Україні рівень життя вищий, аніж в Болівії, але тут не вистачає концертних майданчиків та хороших доріг.

Мішель Андраде стала ведучою Орел і Решка

Раніше Мішель Андраде стала ведучою шоу Орел і Решка. Земляни, прем’єра якого відбудеться 5 червня на Новому каналі.

Співачка впевнена, що новий сезон тревел-проекту вразить глядачів. Другим ведучим шоу стане блогер Кирило Макашов, який на своїй сторінці в Instagram ділиться кумедними роликами для вивчення англійської мови.

Фото: Мішель Андраде