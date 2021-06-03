Білоруський репер Тіма Білоруських розповів, чому говорив, що не вживає наркотики, а також зізнався, що стало причиною розлучення з дружиною.

За словами артиста, до ситуації, що склалася з його арештом він міг дозволити собі покурити, однак це не було систематично.

– Я про це не говорив тому, що склалася певна думка про мене, через мою роботу. Якось на моменті вийшло, що моя пісня Незабудка задала якийсь настрій безтурботності, – сказав Тіма.

Він зазначив, що не спеціально замовчував вживання наркотиків, просто багато речей були зумовлені за нього.

– Моменти роботи в сукупності дали те, що я перестав бути собою, а став грати історію, яку ми придумали разом із командою. Через те, що дві особистості в мені боролися, я розумів, що не зможу так довго, – зізнався Білоруських.

Також репер розповів, чому розлучився зі своєю дружиною та мамою його дитини Яною.

За словами виконавця, в день, коли вийшов його перший альбом Твой первый диск – моя кассета, його екс-кохана Яна випадково випала з вікна сьомого поверху.

– В цю ніч за мною приїхали хлопці, щоб відвезти на зйомки передачі, оскільки в нас була домовленість, а її забрала швидка. Коли я вийшов на передачу, то навіть пробував жартувати, але в голові було порожньо, – сказав Тіма.

Репер наголосив, що саме в період цього часу в нього був тур з першим альбомом, а за Яною доглядав його друг, з яким у неї надалі склалися стосунки.

– Ми навіть не розлучалися, просто так вийшло, що вони зблизилися з моїм другом. Між ними сталася романтична історія, коли вона лежала на ліжку. Я бувало приїжджав на день, – розповів Білоруських.

Репер сказав, що надає їй зараз всю допомогу, яка можлива з його боку.

– Вона тоді серйозно постраждала та відчуває проблеми донині. Наразі Яна вже багато ходить, – сказав Тіма.

Білоруських засудили до двох років

У квітні Тімі Білоруських винесли вирок у справі про незаконний обіг і зберігання наркотичних речовин.

Виконавця засудили до двох років “домашньої хімії” – його не відправили до в’язниці, але обмежили свободу.

Фото: Тіма Білоруських