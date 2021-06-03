Американський актор Він Дизель в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про двадцятирічну історію фільму Форсаж і дев’яту частину кінострічки.

Вже з 17 червня в кінотеатрах України можна буде подивитися Форсаж 9: Нестримна сага. Події в кінострічці відбуваються в різних частинах земної кулі. Перша частина бойовика вийшла в 2001 році.

– Що ви відчуваєте, знаючи, що залучаєте до перегляду фільму Форсаж вже кілька поколінь фанатів?

– Я відчуваю неймовірну вдячність, що проходжу такий шлях з Форсажем уже два десятиліття. Хіба це не божевілля? Наші фанати, які приходили в кіно 20 років тому, наразі йдуть на нього зі своїми дітьми.

– Ми теж еволюціонуємо, коли вийшов Форсаж 1 у мене не було дітей, а зараз у новій частині епізодично знімається мій син. Він народився, коли ми знімали п’яту частину бойовика, — сказав Він Дизель.

– Чи думали ви, що історія Форсажу триватиме так довго?

– 20 років тому я навіть не уявляв, що буду сидіти в 2021 році та давати інтерв’ю про вихід Форсажу 9. Якби мені це сказали тоді, я б подумав, що ви збожеволіли. Я вдячний, що люди досі йдуть на кожну нову частину фільму та навіть не припускав, що ця історія затягнеться на такий час.

– Ви б хотіли повернутися до вуличних перегонів, з яких починався Форсаж, або продовжили б історію з порятунком світу?

– Франшиза розвивалася так, як була повинна. Вуличні гонки і так в основі наших сюжетів, просто все еволюціонувало. Життя не стоїть на місці, також розвивається і Форсаж. Герої фільмів теж змінюються – стикаються з новими викликами. Все як у реальному житті.

– Скільки машин ви розбили на зйомках нового Форсажу?

– Дуже багато машин розбилося на цих зйомках, навіть соромно, але я не можу згадати. Раніше ми вели підрахунок, але Форсаж 9 перевершив усі частини.

Трейлер до фільму Форсаж 9

У бойовику Форсаж 9 на глядачів чекає інтригуючий сюжет, нові трюки та багатообіцяючий екшен.

За сюжетом кінострічки, головний герой Домінік Торетто змушений вступити в протистояння зі своїм молодшим братом. Трейлер до фільму Форсаж 9 – дивіться на Фактах ICTV.