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Каріна Зуєва |

Найсексуальніший образ Анджеліни Джолі – ГОЛОСУВАННЯ

Найсексуальніший образ Анджеліни Джолі – ГОЛОСУВАННЯ

Американська акторка Анджеліна Джолі святкує свій день народження. Голлівудській зірці виповнилося 46 років.

Кожен знає, хто така Анджеліна Джолі. Вона головна героїня кінострічок Чаклунка, Містер і місіс Сміт, Лара Крофт: Розкрадачка гробниць, Турист тощо. Артистка відома не тільки, як зірка світового масштабу, але також як благодійний діяч і посол доброї волі ООН.

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Зірка завжди виглядає чудово, тому Факти ICTV зібрали яскраві образи Анджеліни Джолі з червоних доріжок і пропонують вам проголосувати за найсексуальніше вбрання акторки.

Анджеліна Джолі продала пейзаж Черчілля

У березні Анджеліна Джолі продала на аукціоні картину Вінстона Черчілля, яку їй подарував екс-чоловік Бред Пітт.

Робота Вежа мечеті Кутубія була продана за $11,6 млн на аукціоні Christie’s.

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