Народний артист України Микола Завгородній помер. Понад два місяці він боровся з наслідками Covid-19.

В Одеському академічному театрі музичної комедії повідомили, що сподівалися на його одужання.

– Микола Завгородній був з нами понад 40 років. Такий колоритний, талановитий актор, який володів почуттям гумору, умінням створити позитивний настрій та приємну атмосферу, приготувати смачну страву для великої компанії. Багато років Микола Завгородній захищав інтереси колективу театру, як голова профспілкового комітету. Його доброзичливість поширювалася на кожного працівника, – написали колеги.

Помер Валерій Шептекіта

Народний артист України Валерій Шептекіта помер у віці 80 років. Причина смерті – ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією.

Колеги актора наголосили, що завжди пам’ятатимуть його, як життєрадісну та небайдужу людину, яка не уявляла свого життя без театру.