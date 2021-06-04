Американського актора Тома Круза та всю знімальну групу кінострічки Місія нездійсненна 7 відправили на самоізоляцію.

Зйомки фільму, які проходили у Великій Британії, припинені. Всю команду з 60 осіб відправили на самоізоляцію після того, як у 14 із них тест на Covid-19 показав позитивний результат. Більшість хворих – близькі помічники Тома Круза.

Сам артист перебуває на самоізоляції з 1 червня.

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Джерело повідомило, що через ситуацію, що склалася, Круз дуже розлючений.

Том Круз придбав роботів для захисту від Covid-19

Актор робив усе можливе, щоб під час зйомок фільму Місія нездійсненна 7 всі співробітники дотримувалися правил карантинної безпеки. Круз придбав двох спеціальних роботів для патрулювання знімального майданчика. Гаджети також можуть тестувати персонал.

Том не хотів, щоб зйомки фільму під час пандемії опинилися під загрозою.