Після корпоративів, концертів, інтерв’ю та зйомок артисти масово пакують валізи й відправляються у відпустки, подалі від роботи й холодного українського літа.

Ми дізналися, де і з ким збираються грітися цьогоріч вітчизняні селебритіз.

Як ми пам’ятаємо, минулого року через пандемію поїхати відпочити за кордон не міг ніхто, зокрема й зірки шоу-бізнесу.

Наприклад, Настя Каменських свої улюблені Мексику та Іспанію змінила на українські села – поїхала відпочивати до мами.

Цьогоріч вибір більший, бо багато країн повідкривали свої кордони для туристів.

Гостей готові приймати Туреччина, Туніс, Греція, Іспанія, Мексика, Чорногорія, Кіпр, Болгарія, Грузія тощо.

Настя вже встигла навесні відпочити у Мексиці, де зняла ціле реаліті Девочки рулят.

Зі своєю подругою Анею та мамою Лідою на камеру фільмували свої пригоди у мальовничому мексиканському місті Тулум, яке існувало ще за часів цивілізації майя, розповіла співачка.

– Ми показали свої життя, як ми боролися зі своїми страхами, боролися з болем, робили багато відвертих моментів, відкривали своє серце, давали людям свої емоції, – розповідає Каменських.

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Ще засмага не злізла, а Каменських знову хоче на відпочинок, правда, цього разу без камери.

– Чесно кажучи, я поки ще не знаю, куди поїдемо. Бо зараз така ситуація у світі… Але я сподіваюсь, що чоловік (Потап, – Ред.) кудись та й відвезе.

Ще одна шанувальниця гарячих курортів – Оля Цибульська. Її улюблена країна – Іспанія.

Співачка розповідає, одного разу з’їздила до Барселони і їй здалося, що вона там була у минулому житті. А повернувшись до Києва, співачка почала вивчати іспанську. Зараз володіє цією мовою досконало. Сподівається, що ці знання скоро стануть їй у пригоді

– Я дуже хочу до Барселони, насправді. І я чекаю того моменту, коли ми станемо жити краще, аніж жили раніше. І зможу собі це дозволити. Маю таку фантазію взагалі – полетіти туди самотужки, відпочити від свого котика, і в принципі змінити думки в голові, – каже Оля.

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На екзотичний курорт збирається і самурай українського шоубізнесу – Артем Пивоваров.

В планах у співака – засмагати на пляжах острова Балі. Ще квитки на літак не придбав, а вже почав готуватися до цієї поїздки – приводить тіло в ідеальну форму. Чотири рази на тиждень займається бойовими мистецтвами: кікбоксингом, єдиноборством, ММА.

– Я постійно намагаюся тримати себе в формі. В мене вже є 6 кубиків пресу. І я готовий поїхати відпочивати. Взагалі Азія – мій улюблений відпочинок. Я люблю Таїланд, острів Балі, Шрі-Ланку. Я обожнюю серфінг, подорожі з наметами – це можливість перезавантажитися і просто насолоджуватися моментом, – ділиться Пивоваров.

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Пляжний відпочинок цього року собі обрала співачка Джамала. Для неї, кримської татарки море – це невід’ємна частина життя. Зі своїм чоловіком та двома синами Джамала планує полетіти до Туреччини у гірський регіон. Правда, дату ще не обрала. Каже, формувати графік заважає робота.

– Зараз у мене стільки планів, що я навіть не можу спланувати свою відпустку. Дуже хочу на море, я залежна від нього, від води. Дуже хочу, але поки що не можу сказати, коли поїдемо. Це буде Туреччина, Мармарис, – каже Джамала.

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Слідами Джамали йде і пушка українського репу Альона Альона. Реперка до Туреччини теж небайдужа. Їй подобається симбіоз гір та моря.

14 червня у співачки день народження, і саме на нього вона полетіть у теплі краї, аби відсвяткувати цей день незабутньо.

– В мене день народження скоро, я чула, що відкриють Кіпр, Іспанію. В мене в Іспанії товариш живе, думала, може до нього. Але подивимось, яка вартість квитка. Можливо, в Туреччину на декілька днів. Я хочу туди, де повітряні кулі – в Каппадокію, де є білі солі, гори і море.

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Спокоєм та нірваною на Шрі-Ланці цьогоріч насолоджуватиметься фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець. Співак зізнається – дуже рідко йому вдається взяти відпустку через щільний концертний графік. Але перезавантажитися обов’язково треба, розповідає Сергій.

– На Шрі-Ланці я був уже тричі, і готовий поїхати ще 25 разів. Дружина проти, вона хоче в якесь інше місце, але скоріше за все поїдемо на Шрі-Ланку. Я насолоджуюсь місцевою культурою, гостинністю, сонечком, своїми дітьми, своєю дружиною. Я люблю цей острів і хочу туди ще.

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А от кому цього року не до закордонних поїздок, так це гурту ТНМК, а точніше його учаснику Фоззі (Олександр Сидоренко). У артиста і його дружини в квітні народилися двійнята – хлопчик і дівчинка, тож Фоззі каже, що приємних клопотів багато. Цьогорічний максимум – відпочинок на дачі за містом.

– Я планую відпочинок не раніше наступного літа. В мене манюні діти – двійня. І їхати з ними кудись на відпочинок – це буде гаплик, – розповідає Олександр.

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Інший учасник українського хіп-хоп гурту – Фагот (Олег Михайлюта) теж за кордон не збирається. Цього літа обрав мандрувати Україною.

– Я на 100% знаю, що в Україні безліч красивих, мальовничих місць, і я з задоволенням проведу відпочинок там. Ще подумаю, куди саме поїду.

А от кому, щоб відпочити, навіть із рідного міста не треба виїжджати, так це українському реперу Калушу (Олег Псюк).

Нещодавно співак став переможцем премії Юна у категорії Найкращий хіп-хоп хіт. Він зробив колаборацію разом із українською реперкою Альоною Альоною: записали трек Гори, який на Юні привів Калуша до перемоги.

Сам артист родом із міста, співзвучного з його псевдонімом – Калуш Івано-Франківської області.

Там протікає річка Лімниця. Її береги незаселені. Початок річка бере у верхів’ї гірських хребтів. Пониззя входить у Карпатський національний природний парк, розповідає репер Калуш і додає – це настільки красиво, що не хоче нікуди звідти їхати.

– Я не відпочиваю за кордоном. Я дуже люблю нашу річку в Калуші. Дуже чиста вона, найчистіша в Україні. І я там завжди відпочиваю та набираюся сил, – зізнається артист.

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Вдома, в Одесі проведе літню відпустку й співачка та телеведуча Солоха. В морі вона купається цілий рік. В холодну пору – моржує, а влітку завдяки плаванню спалює калорії.

– Я живу в Одесі біля моря, і влітку не їжджу нікуди. У мене біля будинку справжній курорт! До нас всі їдуть, тому мені гріх кудись літати, – розповідає Солоха.

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Якими порадами зірок скористатися – вирішувати вам. Але знайте, якщо ви проводите літо у кам’яних джунглях, намагайтесь мислити позитивно, ловити кожен момент і пам’ятати: літо – це кохання, тепло та веселощі!

Навіть коли воно ще прохолодне – все одне в душі нехай світить сонце.