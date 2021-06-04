Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше розповіла про найстрашніший день свого життя, коли ледь не втратила дочку.

Зірка згадала, що 12 років тому вона разом з сім’єю відпочивала в Австрії на гірськолижному курорті. Саме тоді її донька Нана ледь не загинула.

– Моя дочка, коли їй було п’ять років, розбилася на лижах. Вона лежала і у неї по шолому стікала кров з голови. Вона не рухалася і я думала, що це все. Але, слава Богу, її врятували. Хребет був неушкоджений, на відміну від решти кінцівок, – розповіла Єфросиніна.

Тоді Маша разом з дочкою кілька місяців перебувала у лікарні. З тих пір телеведуча жодного разу не була в горах.

Проте сама Нана не пам’ятає цього випадку, тому зараз вона не боїться ставати на лижі.

Інтерв’ю з Машею Єфросиніною

Маша Єфросиніна розповіла про реалії українського суспільства, а також пояснила, чому кожна жінка має полюбити себе.

Телеведуча зізналася, що багато років не вважала себе красивою. А впевненість Маша відчула після того, як навчилася любити себе, своє тіло та свою внутрішню зірку. Інтерв’ю з Машею Єфросиніною – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Маша Єфросиніна