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Валентина Чорна |

Я думала, що це все: Маша Єфросиніна розповіла, як ледь не втратила дочку

єфросиніна

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вперше розповіла про найстрашніший день свого життя, коли ледь не втратила дочку.

Зірка згадала, що 12 років тому вона разом з сім’єю відпочивала в Австрії на гірськолижному курорті. Саме тоді її донька Нана ледь не загинула.

– Моя дочка, коли їй було п’ять років, розбилася на лижах. Вона лежала і у неї по шолому стікала кров з голови. Вона не рухалася і я думала, що це все. Але, слава Богу, її врятували. Хребет був неушкоджений, на відміну від решти кінцівок, – розповіла Єфросиніна.

Тоді Маша разом з дочкою кілька місяців перебувала у лікарні. З тих пір телеведуча жодного разу не була в горах.

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Проте сама Нана не пам’ятає цього випадку, тому зараз вона не боїться ставати на лижі.

Інтерв’ю з Машею Єфросиніною

Маша Єфросиніна розповіла про реалії українського суспільства, а також пояснила, чому кожна жінка має полюбити себе.

Телеведуча зізналася, що багато років не вважала себе красивою. А впевненість Маша відчула після того, як навчилася любити себе, своє тіло та свою внутрішню зірку. Інтерв’ю з Машею Єфросиніною – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Маша Єфросиніна

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