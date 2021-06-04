Українська акторка Наталія Денисенко розповіла, як її в дитинстві ледь не зґвалтував маніяк.

За словами артистки, коли їй було вісім років, вона гуляла на дитячому майданчику під вікнами будинку та побачила, що підійшов якийсь чоловік, який дивно на неї дивився.

– Я подумала, що піду зайду до подруги, щоб ми разом погуляли. Зайшла в під’їзд, а він за мною, – згадує Денисенко.

Подружка гуляти не вийшла та коли Наталія спускалася назад сходами на вулицю, чоловік її затиснув і почав об неї тертися.

– Я відчувала, що в нього там щось і розуміла, що це таке. Він став тягнути мене наверх, але я вирвала руку та почала бити по дзвінках. Він мабуть злякався і я втекла, – розповіла акторка.

Наталія зазначила, що все, що вона сказала батькам прийшовши додому – мене налякав дядько.

– Тоді не говорили на цю тему. Радянське виховання, сексу немає, закрий очі, коли показують по телевізору поцілунки, – згадує артистка.

Єлизавета Василенко зізналася, що її зґвалтували

Українська акторка, зірка серіалу Школа Єлизавета Василенко зізналася, що її зґвалтував дорослий чоловік. Дівчині тоді було 17 років.

Інцидент стався у Москві, коли вона потрапила в компанію дівчат, що займаються ескортом. Зірка зазначила, що на одній з вечірок їй щось підсипали, тому вона пам’ятає лише початок вечірки та чоловіка, який скористався нею.

Фото: Наталка Денисенко