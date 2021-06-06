Як стати журналістом – поради професіоналів

У День журналіста України ведучі телеканалу ICTV розповіли, як стати журналістом, а також згадали курйози та найпоширеніші стереотипи, з якими доводилося стикатися в роботі.

Ведучий телепрограми Факти.Спорт Андрій Ковальський сказав, що найголовніше для журналіста – мати критичний склад розуму, ніколи не вірити на слово та завжди перевіряти інформацію.

– Журналіста, як і вовка, годують ноги. Тому він повинен бути там, де творять історію. Він – очі та вуха мільйонів глядачів або читачів, які через нього повніше відчують ситуацію та атмосферу того, що відбувається, – сказав Ковальський.

Він наголосив, що успішний журналіст зобов’язаний цікавитися фактично всім, знати, де знайти інформацію, та мати зв’язки, а також бути готовим у будь-який момент поїхати на місце події, щоб отримати ексклюзив.

Поширений стереотип про роботу журналіста, з яким стикався Андрій, – ЗМІ можуть вирішити будь-яку проблему.

– Насправді журналісти – такі самі люди, як і інші. Часто це працює, але не тому, що ми інші. Все через те, що ми звикли дивитися на ситуацію інакше та шукати шляхи вирішення проблеми. До того ж найчастіше наші негаразди – це наслідок невігластва, – наголосив телеведучий.

Ковальський згадав, як колись під час прямого ефіру він вирішив взяти собі удава на шию, який згодом почав його стискати, проте зйомки не зірвалися.

Ведучий програми Факти тижня Сергій Кудімов вважає, що журналістами не народжуються, а стають, оскільки це важка праця.

– Перед тобою відкриються всі двері, але з часом. Для цього доведеться попітніти. Потрібно бути готовим, що всі твої тексти переписуватимуть під нуль, що доведеться побути хлопчиком або дівчинкою на побігеньках. І якщо в одній редакції ти не затримаєшся, то не варто ставити на собі хрест, – сказав Кудімов.

Курйозний випадок у Сергія стався, коли вони з оператором знімали сюжет. Іноземець підійшов і запитав, чи не журналісти вони, а після попросив полагодити йому DVD.

Ведучий програми Свобода слова Вадим Карп’як вважає, що журналіст повинен бути допитливим і добре володіти мовою, оскільки це один з головних інструментів.

Карп’як сказав, що в Україні існує стереотип, що журналіст більше, ніж журналіст, і коли щось трапляється, то всі одразу біжать до них.

– Є така міфічна історія про те, що журналіст може все, тільки не завжди хоче це зробити. Це звісно не так, але ось ця журналістська впливовість існує в уяві людей, – наголосив Вадим.

У свою чергу ведуча програми Факти Анастасія Мазур радить журналістам-початківцям багато читати, бути наполегливими, допитливими та мати свою точку зору в усьому. І звичайно, вміти писати, щоб професійно викладати свої думки.

– Довго боролася зі стереотипом, що ведучий – це роль тамади. Коли в компанії тобі кажуть: Давай, розкажи що-небудь цікаве, ти ж журналіст. А ще, що ми все на світі знаємо, – поділилася Анастасія.

Також вона сказала, що курйозів у роботі траплялося безліч. Наприклад, коли плутаєш імена спікерів.

– Помилятися не страшно й не соромно, головне – виправляти свої помилки, – наголосила Мазур.

Керівниця та ведуча програми Факти тижня Оксана Соколова поділилася п’ятьма порадами для журналістів-початківців. Ключова риса, без якої стати журналістом неможливо – допитливість і живий інтерес до світу. Головне – бути відкритим, дивитися на все широко розплющеними очима та серцем.

– Недарма кажуть, що журналістика — це не просто професія, а певний спосіб життя. Журналісти дивляться на світ і на буденні речі навколо себе по-особливому. Помічають деталі, події, реакції людей, нові тренди, – сказала Оксана.

Друга порада телеведучої – читати багато книг із найрізноманітніших сфер знання. Третя – читати поезію.

Четверта порада – нічому не довіряти наосліп і не піддаватися загальній течії.

– Завжди намагайтеся зазирнути трохи глибше: а що за цим стоїть? Кому та для чого це потрібно? – Сказала Соколова.

І остання порада телеведучої – замахуйтеся на велике, йдіть у компанії-лідери, вчіться в перших і будуйте найамбітніші плани.

Оксана наголосила, що в Україні неоднозначне ставлення до журналістів.

– Сформувався такий стереотип, що журналісти зараз приїдуть і все налагодиться. Словом – можуть вирішувати ті соціальні проблеми, де держава буксує. А якщо так не сталося, починається розчарування та хвилі нових повідомлень зі звинуваченнями. Але ж передусім місія журналіста – відображати життя, – сказала телеведуча.

Ще один стереотип – про власну правду, коли люди самі формують інформаційне поле навколо себе, щоб отримувати тільки ті новини, які відповідають їхнім переконанням.

Головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк вважає, що найголовніше – це хотіти стати журналістом і володіти хоча б маленьким талантом до письма.

– До цього додайте образний хід думок, асоціативне, нестандартне мислення та креативність. Ви повинні бути фантазерами. Все це вам забезпечить читання книг. Освіченість – головна риса якісного журналіста, – наголосила Фроляк.

Також вона сказала, що журналіст – неспокійна та небайдужа людина із загостреним почуттям справедливості.

І ще одна дуже важлива риса для журналіста – любити людей. Вміти їх слухати, бачити, розуміти та співчувати. Найголовніше – що ти корисного зробив з тим арсеналом можливостей, які дає тобі професія.

– Журналістика – це дуже цікава професія, яка відкриває багато дверей та країн. І майбутнього журналіста точно чекає цікаве та насичене життя, – наголосила Олена.

Також вона поділилася стереотипами, з якими їй доводилося стикатися. Перший – із журналістами краще не мати справ. Другий – за все потрібно платити гроші. Третій – в новинах тільки негатив.

Курйозний випадок у Фроляк якраз пов’язаний з першим стереотипом, коли її зупинив на дорозі співробітник МВС та дізнався, що вона працює на ICTV.

– Добре, що нічого зайвого не сказав, – посміхнувся поліцейський.

10 стереотипів про працівників ЗМІ

Про співробітників ЗМІ як про фахівців будь-якої сфери існують стереотипи. Наприклад, журналісти в усьому розбираються або журналісти живуть у суцільній конкуренції.

Факти ICTV зібрали всі найпопулярніші стереотипи про працівників медіаіндустрії та розвінчали їх.

Фото: прес-служба ICTV