Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) вперше розповіла про свого нового бойфренда Олександра. За словами зірки, вони познайомилися завдяки соціальній мережі Instagram.

В інтерв’ю програмі Світське життя Tayanna зізналася, що у неї з Олександром серйозні стосунки. Закохані протягом місяця разом відпочивали на Балі.

– Ми познайомилися через Instagram, а потім побачилися. Це така дуже доленосна зустріч, після якої ми зрозуміли, що ми, напевно, чекали одне одного дуже багато років, – поділилася зірка.

Бойфренд співачки вже знайомий з її 8-річним сином Даніелем від першого цивільного чоловіка.

За словами Tayanna, Даніель поважає Олександра, тому у них дуже класні та дружні стосунки.

– Олександр дуже мудрий чоловік, і він не поспішає входити в сім’ю з головою, налягати на сина своєю увагою. Він каже, що всьому свій час, – зазначила артистка.

Tayanna помирилася з колишнім чоловіком

Раніше Tayanna розповіла про перемир’я з колишнім чоловіком, а також зазначила, що фізичне насилля сформувало її як жінку.

За словами співачки, вона не тримає зла на свого колишнього цивільного чоловіка. І навіть попри зради, моральне і фізичне насильство, вона змогла пробачити його.

Фото: Tayanna