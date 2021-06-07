Новонароджена дочка принца Гаррі та Меган Маркл посіла восьме місце у черзі на британський королівський престол.
І попри те, що Лілібет Діана не отримає королівського титулу, вона вступила в лінію спадкоємності слідом за своїм старшим братом Арчі.
Таким чином вона посунула принца Ендрю на 9-те місце у черзі на престол. Перші сім місць залишилися незмінними.
Варто зазначити, що з червня 2021 року черга на британський трон виглядає наступним чином:
- Принц Чарльз — старший син королеви Єлизавети
- Принц Вільям — старший син принца Чарльза
- Принц Джордж — старший син принца Вільяма
- Принцеса Шарлотта — дочка принца Вільяма
- Принц Луї – молодший син принца Вільяма
- Принц Гаррі – молодший син принца Чарльза
- Арчі Маунтбеттен-Віндзор — син принца Гаррі
- Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор — дочка принца Гаррі
- Принц Ендрю — середній син королеви Єлизавети
- Принцеса Беатріс — старша дочка принца Ендрю
Cписок спадкоємців Єлизавети II
Королева Єлизавета ІІ є першим монархом, який перебуває на троні у Великій Британії вже 69 років. Вона зійшла на престол у 25-річному віці.
Загалом у черзі на британський трон перебувають понад 50 осіб. Повний список спадкоємців Єлизавети II – дивіться на Фактах ICTV.