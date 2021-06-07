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Валентина Чорна |

Дочка Меган і Гаррі потіснила принца Ендрю в черзі на трон: як змінився список

Принц Гаррі та Меган Маркл

Новонароджена дочка принца Гаррі та Меган Маркл посіла восьме місце у черзі на британський королівський престол.

І попри те, що Лілібет Діана не отримає королівського титулу, вона вступила в лінію спадкоємності слідом за своїм старшим братом Арчі.

Таким чином вона посунула принца Ендрю на 9-те місце у черзі на престол. Перші сім місць залишилися незмінними.

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Варто зазначити, що з червня 2021 року черга на британський трон виглядає наступним чином:

  1. Принц Чарльз — старший син королеви Єлизавети
  2. Принц Вільям — старший син принца Чарльза
  3. Принц Джордж — старший син принца Вільяма
  4. Принцеса Шарлотта — дочка принца Вільяма
  5. Принц Луї – молодший син принца Вільяма
  6. Принц Гаррі – молодший син принца Чарльза
  7. Арчі Маунтбеттен-Віндзор — син принца Гаррі
  8. Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор — дочка принца Гаррі
  9. Принц Ендрю — середній син королеви Єлизавети
  10. Принцеса Беатріс — старша дочка принца Ендрю

Cписок спадкоємців Єлизавети II

Королева Єлизавета ІІ є першим монархом, який перебуває на троні у Великій Британії вже 69 років. Вона зійшла на престол у 25-річному віці.

Загалом у черзі на британський трон перебувають понад 50 осіб. Повний список спадкоємців Єлизавети II – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Duke and Duchess of Cambridge

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