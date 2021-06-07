Новонароджена дочка принца Гаррі та Меган Маркл посіла восьме місце у черзі на британський королівський престол.

І попри те, що Лілібет Діана не отримає королівського титулу, вона вступила в лінію спадкоємності слідом за своїм старшим братом Арчі.

Таким чином вона посунула принца Ендрю на 9-те місце у черзі на престол. Перші сім місць залишилися незмінними.

Варто зазначити, що з червня 2021 року черга на британський трон виглядає наступним чином:

Принц Чарльз — старший син королеви Єлизавети Принц Вільям — старший син принца Чарльза Принц Джордж — старший син принца Вільяма Принцеса Шарлотта — дочка принца Вільяма Принц Луї – молодший син принца Вільяма Принц Гаррі – молодший син принца Чарльза Арчі Маунтбеттен-Віндзор — син принца Гаррі Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор — дочка принца Гаррі Принц Ендрю — середній син королеви Єлизавети Принцеса Беатріс — старша дочка принца Ендрю

Cписок спадкоємців Єлизавети II

Королева Єлизавета ІІ є першим монархом, який перебуває на троні у Великій Британії вже 69 років. Вона зійшла на престол у 25-річному віці.

Загалом у черзі на британський трон перебувають понад 50 осіб. Повний список спадкоємців Єлизавети II – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Duke and Duchess of Cambridge