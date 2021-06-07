Українська телеведуча та екс-суддя кулінарного шоу Мастер Шеф Тетяна Литвинова розлучається з чоловіком Ярославом Трухановим після дев’яти років стосунків. Про це вона повідомила на особистій сторінці в Instagram.

Тетяна оприлюднила останнє спільне фото з чоловіком та зазначила, що в їхньому розлученні ніхто не винен. Проте причину розриву стосунків Литвинова не назвала.

За словами телеведучої, після розлучення вона з Ярославом залишається добрими друзями. Пара одружилася у 2016 році.

– З жалем повинні повідомити, що наші спільні зусилля не допомогли зберегти шлюб. З болем в серці ми вирішили розлучитися. Ми вдячні долі за дев’ять років, проведених разом, і залишаємося добрими друзями. Сподіваюся на вашу тактовність, поки дуже сильно болить, – написала Тетяна Литвинова.

Даша Мельникова оголосила про розлучення

Зірка серіалу Татові дочки, акторка Дарина Мельникова розлучається з чоловіком Артуром Смоляніновим.

Дарина зазначила, що вони закінчують стосунки на позитивній ноті. У пари є двоє спільних дітей: Артур та Марк.

Фото: Тетяна Литвинова