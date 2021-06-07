Елтон Джон та Ед Ширан переспівали пісню Фібі з серіалу Друзі

Американська акторка Кортні Кокс разом з музикантами Едом Шираном, Елтоном Джоном та Бренді Карлайл виконали пісню Tiny Dancer з третього сезону серіалу Друзі.

У серіалі цей трек виконувала Фібі Буффе, яку зіграла Ліза Кудроу.

Тоді вона неправильно вимовила один рядок з композиції, заспівавши Tony Danza замість Tiny Dancer.

У ролику Кортні грає на піаніно, Ед з Бренді на гітарах, а Елтон підкорює публіку своїм вокалом. Менше ніж за добу ролик зібрав понад 4 млн переглядів.

– Ліза Кудроу, це для тебе, – сказав Ед Ширан на початку відео.

Кортні Кокс і Ед Ширан повторили танець із Друзів

Раніше акторка Кортні Кокс і Ед Ширан повторили танець Моніки та Росса з шостого сезону серіалу Друзі.

На відео Кортні справно повторила танець свого персонажа, а Ед Ширан станцював партію Роса, якого в серіалі зіграв Девід Швіммер.