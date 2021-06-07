Хочу літо і фоткатися: Каменських засвітила соковиту фігуру в бікіні

Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала відео, на якому позує в крихітному бікіні.

У своєму Instagram артистка розмістила ролик, де нібито позує для камер без макіяжу в чорно-білому бікіні та пучком на голові.

Співачка, в котрий раз не посоромилася показати своїм підписникам натуральну красу.

Читайте Настя Каменських назвала табу у стосунках із Потапом

– Хочеться вже літа і фоткатися в купальниках. Я обожнюю це, як ви могли помітити, – підписала відео Настя Каменських.

У коментарях її засипали компліментами, зазначивши, що у неї соковита і натуральна краса.

Настя Каменських презентувала альбом

У травні Настя Каменських представила альбом Красное вино. У сольник співачки увійшло 15 пісень.

За словами артистки, це альбом про справжню жінку та про кохання, від якого паморочиться голова.

Фото: Настя Каменских