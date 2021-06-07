Учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Джесіка Чегі поділилася знімком у напівпрозорій кофті, під яким поміркувала про прагнення своєї душі.

Джесіка опублікувала фото, на якому постала в чорних штанах і напівпрозорій кофті. Прикметно те, що на дівчині немає ліфчика, а її груди прикриті волоссям.

– Все життя я кудись поспішала – вирости, побудувати кар’єру, знайти кохання. У стосунках я теж завжди прагнула до прискорення. Я так поспішала навчитися жити, що не помічала нічого навколо. Я дуже вдячна долі за те, що маю, та за той безцінний досвід, який отримала. Щаслива, що пройшла такий шлях і зустріла своїх людей, — написала Джесіка в Instagram.

Дівчина наголосила, що наразі її душа прагне до уповільнення, вона хоче насолоджуватися кожним днем і нікуди не поспішати.

– Хочу кайфувати від кожної миті, яку можна провести з рідними, друзями та (Ред. — другою половинкою). Хочу працювати в задоволення, вдосконалюватися та пізнавати світ. Я втомилася пропускати щасливі моменти повз себе, тепер я хочу повністю бути в них, – підсумувала Чегі.

Що відомо про Джесіку

25-річна Джесіка Чегі власниця студії візажу. Також вона сама є візажистом і майстром перманентного макіяжу.

Джесіка зізнавалася, що її ідеальний чоловік повинен бути розумним, надійним, з хорошим почуттям гумору та мужнім.

В 10 випуску шоу Холостяк 11 Чегі покинула проект. Тоді головний герой Михайло Заливако знайомився з батьками учасниць. Однак він сказав, що минуле Джесіки заважає її особистому життю.